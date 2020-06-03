Некоторые сиропы от кашля могут быть вредны при Covid-19

"Распространенный ингредиент, встречающийся во многих безрецептурных лекарствах от кашля и простуды, может вызвать размножение коронавируса, говорится в новом исследовании. Это открытие было сделано в рамках глобального исследования уже существующих лекарств и способов их применения для лечения COVID-19, вызвавшего смертоносную пандемию", - передает Daily Mail.

"Международная группа ученых установила, что декстрометорфан, распространенный активный ингредиент противокашлевых средств, может вызывать размножение SARS-CoV-2 в организме. Хотя это не означает, что состояние больного обязательно ухудшится или что это приведет к более высокому риску серьезных симптомов, исследователи предостерегают от использования лекарств, содержащих этот ингредиент, - говорится в статье. - Они указывают, что необходимы дополнительные исследования воздействия этого ингредиента на людей с COVID-19, прежде чем его можно будет использовать для лечения кашля при коронавирусе".

"Мы выявили вещество в лекарствах, отпускаемых без рецепта, которое, по-видимому, являются про-вирусным - активно способствует распространению инфекции, и люди, я полагаю, должны это знать, - указал профессор Невин Кроган из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. - Если бы у меня был Covid-19, я бы дважды подумал об использовании сиропов от кашля".

"Декстрометорфан используется производителями лекарств от кашля и простуды для подавления сигналов в мозге, которые вызывают кашлевой рефлекс. Исследователи утверждают, что поскольку он содержится практически во всех распространенных сиропах от кашля, скорее всего, люди будут использовать его для лечения кашля, который является основным симптомом коронавируса", - отмечается в статье.

"Свое открытие исследователи сделали после тестов, проведенных на клетках африканских зеленых мартышек - их реакция на лекарства схожа с человеческой. Ученые Института Пастера в Париже обнаружили, что при введении декстрометорфана в инфицированные клетки мартышек скорость репликации SARS-CoV-2 увеличивалась".

По словам профессора Брайана Шойше, они посчитали жизненно важным проинформировать общественность и чиновников. "Мы должны быть осторожны. Это результаты лабораторных исследований in vitro (в лаборатории), они не были проверены клинически. Мы не обязательно рекомендуем всем прекращать прием декстрометорфана", - подчеркнул он.

"Но поскольку он имеет про-вирусный эффект, было бы неправильно не указать на него, потому что это может иметь негативные последствия", - сообщил исследователь изданию The I.

"Однако есть и хорошие новости - группа ученых смогла определить вещества, которые могли бы потенциально помочь в лечении смертельного вируса, который распространился по всему миру. Они обнаружили, что антигистаминное вещество клемастин, антипсихотическое лекарство галодеридол и некоторые компоненты противокашлевых средств, такие как клопарастин, могут помочь в лечении", - пишет Daily Mail, указывая, что ученые выявили 69 как уже существующих, так и лекарств, а также препаратов, которые находятся на пути к тому, чтобы быть признанными лекарственными средствами, которые могут остановить репликацию вируса в клетке. Было выявлено 62 различных способа нарушения жизненного цикла вируса, добавляет газета.

"По словам Крогана, многие из этих препаратов лучше всего использовать в тандеме с другими лекарственными средствами - такими как ремдесивир - потенциальным средством для лечения Covid-19. Об исследовании рассказывает журнал Nature.