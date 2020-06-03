Псевдопрезидент военного времени: как Дональд Трамп раскалывает и разрушает собственную страну

"Президент США - это больше, чем глава правительства, главнокомандующий вооруженными силами и главный дипломат страны: его должность олицетворяет единство нации. К нему обращены все взоры, когда страна оказывается под давлением. И именно это использует сейчас Дональд Трамп - для своих собственных целей", - пишет немецкий журнал Focus.

Даже президент Джордж Буш, которого многие граждане США упрекали в том, что он не дал стать президентом своему сопернику Элу Гору с помощью юридического трюка во Флориде, нашел верные слова и жесты, чтобы дать американскому обществу опору и надежду после терактов 11 сентября 2001 года. "Америка, как стало ясно после 9/11, находится на войне. Войне с терроризмом. Буш в одночасье превратился в президента военного времени", - отмечает журналист Томас Йегер.

"Сейчас США снова находятся под давлением. На этот раз атака на моральную легитимность политического порядка была осуществлена изнутри. Белый полицейский без всякой причины убил лежавшего в наручниках афроамериканца".

"Полицейское насилие - глубокая проблема США. Полицейская культура - еще более масштабная, - указывает издание. - Лишь 27 дней прошлого года прошли в США без смерти человека от полицейского насилия. В другие дни погибало до девяти человек. И страдает от этого прежде всего афроамериканское население. Черные американцы в три раза чаще, чем белые, становятся жертвами этого насилия".

"Во время пандемии в США погибло более 100 тыс. человек. Четверть из них - афроамериканцы, которые при этом составляют лишь 12% населения", - говорится в статье.

"(...) Из-за экономических последствий коронакризиса Трамп больше не может вступить в предвыборную борьбу в роли президента экономически сильной страны. Также и его попытки позиционировать себя как соперника Китая были заблокированы. Теперь он хочет выступать в роли президента, который продвигает право и закон против бунтовщиков, анархистов и антифашистов".

"Его медийные помощники так рисуют ситуацию в США: левые, подрывные силу атакуют легитимное правительство США, хотят подорвать политический порядок и упразднить конституцию. (...) Трамп становится таким образом президентом военного времени. Псевдопрезидентом военного времени. Но враг кроется внутри".

"Эту роль президент Трамп выбрал для себя сам. Он не хочет, как многие его предшественники, способствовать национальному единству в час раскола. Националисту безразлична сама нация. Он не хочет успокаивать, объяснять и обещать, что раскол в обществе будет преодолен. Он еще больше углубляет его, угрожая демонстрантам противодействием, насилием и тюрьмой. Он не хочет слышать и понимать, он хочет рычать и сравнивать их с землей".

"Он хочет раскалывать, а не примирять, бить, а не лечить. Трамп - президент непрерывной эскалации. Он президент, которого американское общество не может позволить себе ни на день дольше, не нанося себе серьезный ущерб", - отмечает Йегер.

"И тем не менее не исключено, что его стратегия сработает. Каждый грабеж, каждый пожар, каждая эскалация насилия в отношении полиции накаляет обстановку и играет ему на руку. Именно поэтому он призывает губернаторов дать полиции возможность обострять ситуацию. Трамп хочет, чтобы протестующих провоцировали. Чтобы и на другой стороне победили пронзительные голоса. Так он создает себе внутреннего врага".

"Впрочем, как Трамп намерен сохранить этот образ внутреннего врага до начала ноября, пока не ясно. Если он действительно попытается это сделать, это не сулит США ничего хорошего в этом году. Трамп отнял у США притязание на лидерство на международной арене. Теперь он угрожает растоптать их моральный компас", - констатирует Focus.