"Путин сегодня - это тормоз процветающего будущего России"

"Россияне должны одобрить план президента, согласно которому он сможет занимать свою должность столько, сколько захочет. Это не лучшая новость для страны", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Спешка президента - призывать свой народ на голосование, несмотря на растущее число умирающих от коронавируса, - понятна. В мае его рейтинг, составивший 25%, оказался значительно ниже рейтинга в марте 2018 года, когда, получив 76,6% голосов, он был избран на четвертый и, согласно действующей конституции, последний президентский срок".

"То, что правящий на протяжении 20 лет Путин, которым некогда искренне восхищались многие россияне, так резко потерял благосклонность народа, является также следствием коронакризиса, - отмечает журналист Матиас Брюггманн. - (...) Хаотичное антикризисное управление, падающие доходы и грызущая неопределенность омрачают нимб стилизованного непогрешимого президента".

Новая конституция позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на должность президента в 2024 и 2030 году, даст ему больше полномочий и, в частности, закрепит приоритет российского права над международными нормами и решениями европейских и международных судов.

"Это две плохие новости, в том числе и для иностранных инвесторов в огромной стране. Ведь изменить принципиально ложную бизнес-модель страны, вероятно, можно будет лишь после эры Путина".

"Путин неоднократно объявлял об отказе от сырьевой зависимости и коррупции, но ситуация ухудшалась. Международные суды парализуются в качестве корректоров серьезных ошибок, иностранные фирмы становятся в России беззащитными", - указывает автор статьи.

"Если некогда Путин был надеждой, то сегодня он является тормозом процветающего будущего России", - заключает Handelsblatt.