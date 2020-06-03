Власть Владимира Путина подвергается испытанию Covid-19

"После референдума, назначенного на 1 июля, российский президент может оставаться у власти до 2036 года", - пишет Le Figaro.

"(...) Благодаря неожиданно внесенной поправке в Конституцию действующий президент Владимир Путин получит полномочия на два дополнительных срока после того, который он осуществляет в настоящее время, четвертого по счету, завершающегося в 2024 году. Если 67-летний хозяин Кремля пожелает, то теоретически он сможет оставаться на своем посту до 2036 года", - отмечает автор статьи Ален Барлюэ.

"(...) Факт остается фактом: в России пандемия, как и во всем мире, повлияла на отношения между населением и властями, выявив или подчеркнув уже сложившиеся тенденции. Хотя Владимир Путин сохраняет популярность, которой могли бы позавидовать многие западные лидеры, все же во время кризиса его звезда потускнела. В период с марта по апрель его рейтинг популярности упал на десять пунктов до 59%", - отмечает журналист.

"Даже если рейтинг опять станет расти, прежнее плато в 70% кажется уже недостижимой высотой", - считает Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги. С 2017 года "крымский эффект превратился в константу в массовом сознании и утратил свой мобилизационный потенциал", - полагает этот эксперт, ссылаясь на присоединение этой территории в 2014 году и на символические события, которые прежде, чем любые другие соображения, способны повысить рейтинг президента", - передает Le Figaro.

"Никто не против символического величия, но намазать его на хлеб невозможно", - резюмирует Андрей Колесников, указывая на то, сегодня как никогда более приоритетной в глазах российских работников, серьезно пострадавших от кризиса Covid-19, является социально-экономическая повестка. (...) По словам исследователя из Центра Карнеги, во время кризиса с пандемией "Путин вдруг оказался в роли не столько дирижера политического оркестра, сколько модератора медико-эпидемиологической конференции с элементами бухгалтерского перераспределения средств, которые на поверку оказались совсем небольшими".

"Пострадала и "вертикаль власти", служившая основой путинского правления на протяжении двух десятилетий, и последствия этого явления еще предстоит оценить. То же самое касается отношений между центром и регионами, - комментирует Барлюэ. В России "у нас же всегда был "царь хороший, бояре плохие", а теперь это просто разворот на 180 градусов", - подчеркивает психолог Анастасия Никольская.

"По данным обследования, проведенного ею совместно с экономистом Михаилом Дмитриевым, всего 3% россиян говорят, что они "абсолютно уверены" или "скорее уверены" в том, что президент способен справиться с ситуацией. Ка утверждают эти исследователи, их работа показывает, что "массовое сознание россиян переживает серьезные перемены". Это, в частности, проявляется, по их словам, в том, что растет агрессия к власти, почти исчез запрос на "сильную руку" и граждане все чаще требуют соблюдения их прав", - сообщает издание.