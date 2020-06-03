В Нью-Йорке правит беспорядок

"(...) Начиная с пятницы в крупнейшем городе США протесты против насилия со стороны полиции переросли в столкновения с силами правопорядка после наступления темноты. Как и в более чем 170 американских городах, десятки тысяч жителей Нью-Йорка собираются для того, чтобы прокричать о своем негодовании из-за смерти Джорджа Флойда, 46-летнего афроамериканца, убитого при участии полиции в Миннеаполисе. За выходные было подожжено более 50 полицейских машин и арестовано 800 протестующих. Поэтому в понедельник власти решили удвоить число дежурных полицейских - с 4 тыс. до 8 тыс. человек на местах. Впервые с 1943 года губернатор Эндрю Куомо ввел в Нью-Йорке комендантский час. С 23 часов до 5 часов утра любой человек, оказавшийся на улице, может быть арестован полицией и подвергнут риску получить до 90 дней тюрьмы", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Корантен Пеннаргеар.

"Комендантский час служит лишь предлогом для того, чтобы арестовать как можно больше манифестантов и положить конец нашим протестам, - тревожится 19-летний афроамериканец Джош, который в понедельник днем вышел на мирный митинг в Бруклине. - Они боятся и хотят нас обуздать, но мы будем умнее их". Молодой человек с синей банданой на лице в этот вечер понедельника решил не нарушать комендантский час, главным образом потому, что он хочет "продолжать сражаться как можно больше" в ближайшие дни.

"(...) Главными жертвами злоупотреблений со стороны полиции являются чернокожие американцы, но демонстрации объединяют людей любого происхождения, - говорится в статье. Эми, высокая брюнетка из Квинса, размахивает картонной табличкой с надписью: "Молчание белых = насилие белых". "Если мы, белые, будем продолжать молчать, то насилие со стороны полиции продолжится, - отмечает 26-летняя молодая женщина. Я сама слишком долго молчала по этому поводу, и сегодня мне стыдно: я была соучастницей этого насилия. Мы все должны развиваться для того, чтобы все изменилось".

"Мирный марш растягивается на несколько километров без всяких беспорядков, без единого разбитого окна. Даже когда шествие проходит перед зданием, принадлежащим Дональду Трампу, в адрес президента раздается лишь несколько оскорблений, но без всяких поломок. При каждой встрече с полицией демонстранты поднимают руки и кричат: "Руки вверх, не стреляйте!" Дойдя до Уолл-стрит около 9 часов вечера, мирные демонстранты заканчивают митинг и разбиваются на небольшие группы", - пишет Le Figaro.

"(...) В центральном деловом районе, в центре Манхэттена, участники банд начинают разбивать витрины магазинов, некоторые из них пользуются случаем для разграбления продуктовых магазинов. Зачастую добыча кажется смешной: громилы уходят с пакетами конфет и плюшевыми игрушками... Более престижные бренды, такие как универмаги Macy's и модные бутики, подвергаются нападениям. Чтобы остановить разграбление, полиция, как правило, вмешивается слишком поздно. "Если ты хочешь быть в безопасности, держись подальше от полиции", - советует молодой афроамериканец, перебегающий между сценами хаоса. Комендантский час еще не наступил, а в Нью-Йорке уже запахло порохом", - комментирует автор репортажа.

"За две минуты до 23 часов и официального запрета на пребывание на улице на манифестантов в Геральд-сквер уже бросают шумовую ручную гранату. Но полиция Нью-Йорка не предпринимает попыток общего штурма: она предпочитает скоординированные, но более медленные действия, позволяющие ей арестовывать громил одного за другим и избегать слишком значительных столкновений. Такая игра в кошки-мышки продолжится до поздней ночи, в результате чего десятки магазинов на Манхэттене будут разрушены. Таймс-сквер с его знаменитой световой рекламой опустошен. Массовые беспорядки добрались до экономического центра Америки", - резюмирует журналист.