Исчезновение видов вызывает исчезновение видов

"Драматичное исчезновение сотен видов позвоночных животных ставит под угрозу жизненные пространства и циклы, которые необходимы и человеку", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"На Земле живет около 7,7 млрд людей. При этом численность других 500 видов позвоночных животных составляет менее 1000 экземпляров. Численность остальных 388 видов сократилась до менее 5 тыс. экземпляров. Они чтанут следующими жертвами исчезновения видов, которое свирепствует сейчас на всех континентах и, по-видимому, происходит быстрее, чем предполагалось. Об этом пишут авторы исследования, опубликованного в научном журнале PNAS".

"Команда исследователей под руководством биолога Жерардо Кебаллоса из Национального автономного университета Мексики изучила 29400 живущих на суше видов позвоночных животных и пришла к выводу, что из 74 млекопитающих, 335 птиц, 41 рептилий и 65 амфибий на всем земном шаре обитает менее 1 тыс. экземпляров. От более чем половины этих видов осталось меньше 250 экземпляров", - передает издание.

"Каждый раз, когда исчезает один вид, ослабляется работоспособность экосистем на Земле", - пишут авторы исследования. Будь то коралловый риф, джунгли или пустыня: только взаимодействие различных видов делает экоксистемы работоспособными и устойчивыми к внешнему влиянию. И только исправные экосистемы могут представлять свои "услуги", такие как чистая вода или стабильный климат, от которых зависят и люди", - поясняет издание.

"В связи с этим авторы исследования опасаются "эффекта домино", при котором исчезновение одного вида приводит к тому, что также и у других живых существ повышается риск исчезнуть с лица Земли. При этом смертельная "карусель" кружится все быстрее: согласно исследованию, только за последние сто лет исчезло более 400 позвоночных животных. При нормальном течении эволюции такое количество видов исчезает примерно за 10 тыс. лет. Так, печальным символом исчезновения амфибий стала оранжевая жаба, которая исчезла вскоре после ее открытия в середине 1960-х годов.

"Большинство животных, численность которых составляет лишь 1000 экземпляров, обитает в регионах, где живет много людей - и это еще один признак того, что жизнь другим видам на Земле усложняет Homo sapiens", - передает Süddeutsche Zeitung.