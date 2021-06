3 июня 2021 г. Генри Фой | Financial Times Российская элита надеется, что саммит с Байденом укрепит внешние связи "Когда на этой неделе российская политическая и деловая элита соберется в Санкт-Петербурге на мероприятие, которое часто называют российским ответом Давосу, нехватка западных делегатов и большее число участников из Азии и Ближнего Востока продемонстрируют, насколько геополитика изменила положение России в мире", - пишет Financial Times. "Хотя многие российские делегаты прибудут на Петербургский международный экономический форум в хорошем настроении - благодаря менее разрушительной, чем ожидалось, пандемии, которая позволила его провести - многие с нетерпением ожидают, что встреча на высшем уровне между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным в этом месяце предотвратит разрушение связей Запада с Москвой", - указывает автор публикации Генри Фой. Как сказал Financial Times генеральный директор банка ВТБ Андрей Костин, у России и США есть обширный список важных вопросов для обсуждения, и российский бизнес желает президентам всяческих успехов. "(...) Что мы хотим, так это предсказуемых, устойчивых и уважительных отношений между нашими странами", - сказал он, добавив, что в последние годы было потеряно много хороших сделок из-за взаимных предубеждений и различных ограничений, и, возможно, пришло время обратить вспять эту негативную тенденцию. "Ежегодное мероприятие, которое официально открывается в четверг и когда-то регулярно посещалось американскими и европейскими руководителями, чиновниками и главами государств, в последнее время стало барометром испорченных отношений России с Западом, поскольку список высокопоставленных иностранных участников сокращается", - замечает издание. Андрей Гурьев, глава компании по производству удобрений "ФосАгро", сказал, что новое президентство Байдена дало ощущение, что может быть некоторый шаг к примирению, говорится в публикации. (...) "Иностранцы будут сторониться [Форума], как они делали это с момента введения санкций, но бизнес на рынках капитала продолжит развиваться, хотя очевидно, что крупные слияния и поглощения или инвестиции в России застопорились", - указал Филип Ворман, управляющий директор GPW, консалтинговой компании по вопросам рисков. "Наряду с продолжающейся пандемией Covid-19, которая, вероятно, повлияет на количество посетителей, в этом году на форуме будет присутствовать лишь небольшое количество высокопоставленных иностранных гостей, в том числе руководитель Total Патрик Пуяннe и премьер-министр Руанды Эдуард Нгиренте", - пишет газета, добавляя, что австрийский лидер Себастьян Курц выступит на ПМЭФ по видеосвязи. Дмитрий Конов, глава компании "Сибур", крупнейшего в России производителя нефтехимии отметил, что в его задачу как бизнесмена не входит комментировать перспективы ослабления напряженности в отношениях с Западом, но он считает, что чем больше будет деловых связей между сторонами, тем большего взаимопонимания удастся достичь в других областях. Геополитика никогда не бывает благосклонна к российскому бизнесу, но это научило нас оставаться конкурентоспособными даже в сложных условиях и всегда иметь план Б, подчеркнул он. "Еще одним геополитическим камнем преткновения является то, что западные страны решительно осудили заключение в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального после того, как он пережил покушение, в котором обвиняют Кремль, который в последние недели усилил тактику запугивания в отношении поддерживаемых из-за рубежа правозащитных организаций", - указывает автор публикации. "Организаторы заявили, что ожидается участие 2 тыс. иностранных делегатов, примерно пятая часть которых, вероятно, приедет из Китая и Катара, страны-партнера в этом году. Эти крупные контингенты, а также делегации из африканских и ближневосточных стран подчеркивают поворот Москвы в сторону востока и юга после того, как в 2014 году впервые были введены западные санкции после аннексии Россией Крыма (...)", - сообщается в статье. По словам Дмитрия Кирсанова, главы Fix Price, сети розничных магазинов низких цен, которая в марте собрала 2 млрд долларов в ходе крупнейшего с 2014 года первичного публичного размещения акций, ключевой инструмент, который помогает российскому бизнесу защитить себя от внешних потрясений сегодня - это возможность переключать производство между географическими регионами в нашей цепочке поставок - в этом отношении Россия и Китай похожи на страховые полисы друг для друга. Мы уже пережили не один кризис и знаем, как быстро реагировать, указал он. Источник: Financial Times