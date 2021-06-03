В споре вокруг "Северного потока-2", по-видимому, не произошло сближения

"Визит немецкой делегации в США не принес никакого прогресса в споре вокруг "Северного потока-2". Давление из Конгресса с целью введения новых санкций усиливается", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Даже после визита немецкой делегации в Вашингтон конфликт вокруг "Северного потока - 2", похоже, остается в тупике. Как сообщил Белый дом в среду вечером, высокопоставленные представители правительств США и Германии обсудили спорный германо-российский трубопровод. В Белом доме подчеркнули, что в ходе переговоров речь шла об "обеспокоенности США по поводу рисков, которые трубопровод представляет для Украины и европейской энергетической безопасности". По словам источников, близких к Белому дому, согласия пока достигнуто не было", - передает издание.

"Недавно Вашингтон пошел навстречу правительству Германии и отменил часть санкций против "Северного потока - 2". В связи с этим канцлер Меркель продемонстрировала готовность к переговорам, но пока не представила никакого конкретного предложения", - говорится в публикации.

"Отказ от санкций смягчил трансатлантические отношения, и США таким образом подчеркнули, что придают большое значение отношениям с Германией. Также в среду, после встречи с немецкой делегацией, Белый дом отметил "тесное сотрудничество по целому ряду региональных и глобальных вопросов". Но во внутренней политике цена, которую Байден платит за отказ от санкций, высока. Не только республиканская оппозиция, но и коллеги Байдена по Демократической партии отреагировали резкой критикой", - указывает издание.

"Конгресс США продолжает оказывать давление на правительство США, требуя от него решительных действий в споре по трубопроводу. Также в среду несколько американских сенаторов были приняты президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. "США солидарны с Украиной в борьбе с российской агрессией, мы защищаем ее право на суверенитет и территориальную целостность", - написал в Twitter сенатор-республиканец Роб Портман".

"Сенатор-демократ Джинн Шейхин, участница делегации в Киеве, пригрозила новыми санкциями против "Северного потока - 2" со стороны Конгресса. Проект влечет за собой "серьезные последствия для Украины и энергетической безопасности Европы", подчеркнула она. Даже если строительство трубопровода будет полностью завершено, указала Шейхин, существуют способы предотвратить получение "разрешений и лицензий" на его ввод в эксплуатацию", - передает Handelsblatt.