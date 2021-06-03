Москва одновременно занимает деньги и скапливает их

"(...) В нестабильные времена, когда сгущаются геополитические тучи, лучше накапливать денежные средства и держать их под рукой. По крайней мере, именно такую аргументацию, судя по всему, использует президент России Владимир Путин. В течение 2020 года Россия значительно увеличила свой государственный долг (+ 40%), несмотря на наличие огромных денежных сбережений в виде Фонда национального благосостояния и валютных резервов", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) Несмотря на такой рост долга, это не привело к ослаблению курса рубля - который уже был сильно девальвирован с начала года - по одной простой причине: государственный долг составляет всего 17% ВВП России. Подобный уровень намного ниже, чем в Швейцарии (около 44% ВВП) и существенно ниже общеевропейского уровня, составляющего 90% ВВП. В России возникли дебаты - почему долг так резко растет, хотя российских финансовых резервов в принципе было бы достаточно для того, чтобы закрыть дыру в бюджете", - сообщает автор публикации.

"(...) Кроме того, у России есть "кубышка" под названием Фонд национального благосостояния, где скапливается нефтяная рента. По состоянию на 1 мая объем средств Фонда достиг 13,8 трлн рублей или 185,87 млрд долларов (или 12% ВВП)", - пишет Le Temps.

"То, что у России вырос госдолг, не означает, что у России не выросла кубышка. Это какая-то странность российской власти, в высшей степени политический выбор, который не оказывает негативного влияния на финансовую ситуацию в России, на благополучие бюджета", - отмечает экономист Сергей Алексашенко, бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ. Эта политика тем более парадоксальна, что российский федеральный бюджет рассчитывается так, чтобы он был уравновешен по заданной цене за баррель нефти, которая лежит в основе его бюджетного правила. В этом году правительство установило цену отсечения на уровне 45 долларов за баррель, что является очень консервативной оценкой, поскольку в настоящее время баррель торгуется на уровне около 70 долларов за баррель. Таким образом, все, что сверху, беспрепятственно поступает в Фонд национального благосостояния", - говорится далее.

"(...) Инвесторы ищут прибыль, и доходность российского долга остается очень привлекательной для иностранцев даже в текущих геополитических условиях. С учетом недооцененного рубля перспективы выглядят неплохо", - считает Сергей Алексашенко.

"(...) Чрезвычайная финансовая осторожность Кремля обусловливается тем, что он предвидит дальнейшее ухудшение международных отношений. С другой стороны, горделивая геополитическая поза Владимира Путина дорого обходится одиннадцатой экономике мира. Происходит рост военных расходов, кредитов и безвозвратных субсидий государствам-клиентам (Белоруссии, Центральноафриканской Республике, Сирии, сепаратистским республикам Донбасса, Приднестровью, Абхазии, Осетии и др.), за то, чтобы они оставались на орбите Москвы. Такие расходы производятся в контексте остановки экономического роста в течение 9 лет и постоянного снижения доходов населения в течение 5 лет. Рано или поздно придется разбить кубышку", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.