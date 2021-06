3 июня 2021 г. Джулиан Борджер | The New York Times Микроволновое оружие, которое могло вызвать "Гаванский синдром", существует, утверждают эксперты "По словам ведущих американских экспертов, в последние годы в нескольких странах было разработано портативное микроволновое оружие, которое было способно вызвать загадочную волну травм головного мозга - "Гаванский синдром" - у американских дипломатов и шпионов", - передает The Guardian. "Американская компания также создала прототип такого оружия для морской пехоты в 2004 году. Оружие под кодовым названием Medusa должно было быть достаточно маленьким, чтобы помещаться в автомобиле и вызывать "эффект временного выведения из строя", но "с малой вероятностью смертельного исхода или необратимой травмы". Нет никаких доказательств того, что эти исследования были продолжены после фазы прототипа, и отчет об этом этапе был удален с веб-сайта ВМС США. Ученые, знакомые с проектом, заявили, что тому, что проект убрали на полку, способствовали этические соображения, препятствующие экспериментам на людях, однако, по их словам, такие соображения не помешали противникам США, включая Россию, и, возможно, Китай", - говорится в статье. (...) "Джеймс Джордано, профессор неврологии и этики в Медицинском центре Джорджтаунского университета, который также является старшим научным сотрудником по биотехнологии, биобезопасности и этике в Военно-морском колледже США, был назначен советником правительства в конце 2016 года после того, как в Гаване начались заболевания среди двух десятков американских дипломатов. Позже он принял участие в составлении оценки для Командования сил специального назначения США о том, какие страны ведут разработки этих технологий и чего они достигли. "Стало ясно, что часть работы, которая проводилась в бывшем Советском Союзе, была снова подхвачена Россией и ее сателлитами", - заявляет Джордано, добавляя, что Китай также разработал устройства направленной энергии для проверки структуры различных материалов, и эта технология могла быть адаптирована для использования в качестве оружия. Вторая крупная волна травм мозга среди американских дипломатов и сотрудников разведки произошла в Китае в 2018 году", - пишет издание. "Джордано не имеет полномочий сообщать подробности о том, какая страна и какого типа устройства разработала, но указывает, что в новом оружии используются микроволновые частоты, способные нарушать работу мозга без какого-либо ощущения жжения (...)", - передает газета. "Если противнику США удалось миниатюризировать технологию направленной энергии, необходимую для нанесения повреждений тканям на расстоянии, это делает такое оружие более вероятным объяснением "Гаванского синдрома". Более 130 американских чиновников из Государственного департамента, ЦРУ и Совета национальной безопасности пострадали от впервые выявленных на Кубе симптомов, включая головокружение, потерю равновесия, тошноту и головные боли. Последствия для некоторых из жертв были изнурительными и продолжительными. В некоторых из самых последних инцидентов были задействованы чиновники Совета национальной безопасности, у которых парализующие симптомы начались сред бела дня в Вашингтоне. Госдепартамент, ЦРУ и Пентагон начали расследования, но еще не пришли к каким-либо выводам. В декабрьском отчете Национальной академии наук говорится, что травмы "Гаванского синдрома", скорее всего, были вызваны "направленной импульсной радиочастотной энергией", - напоминает The Guardian. (...) "Джеймс Лин, ведущий американский специалист в области биологического воздействия микроволновой энергии, отмечает, что для фокусировки энергии на небольшой площади, ее нагревания за короткое время и создания "волны термоупругого давления", которая доходит до головного мозга, вызывая повреждение мягких тканей, не требуется большого аппарата, - пишет автор публикации Джулиан Боргер. - Изначально волна давления будет восприниматься целью как звук. Многие американские дипломаты, шпионы, солдаты и чиновники, симптомы которых изучаются в рамках расследования "Гаванского синдрома", сообщали, что в начале атак слышали странные звуки". "Систему, безусловно, можно собрать в несколько больших чемоданов, которые позволят разместить ее в фургоне или внедорожнике, - указал Лин, почетный профессор кафедры электротехники и вычислительной техники в Университете Иллинойса. - Это не то, для запуска чего нужно огромное количество места или оборудования". "Проект микроволнового оружия для морской пехоты США, о котором первым сообщил Wired, разрабатывался компанией WaveBand Corporation. В оружии под кодовым названием Medusa (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio) использовалась та же технология, что и предложенная профессором Лином - "микроволновой звуковой эффект", создававший стремительные микроволновые импульсы, которые слегка нагревают мягкие ткани мозга, вызывая внутри черепа ударную волну. WaveBand получил 100 тыс. долларов за прототип, который в соответствии со спецификациями контракта должен был быть "портативным, требующим малой мощности, иметь контролируемый радиус охвата, иметь возможность переключаться с массового на индивидуальное покрытие, вызывать эффект временного выведения из строя, иметь низкую вероятность смертельного исхода или необратимых травм, не причинять ущерб имуществу и иметь низкую вероятность воздействия на дружественный персонал". В документе ВМС от 2004 года (который с тех пор был удален с сайта Navy Small Business Innovation Research) говорится, что этот прибор был спроектирован и построен. "Были проведены измерения мощности и подтверждены требуемые параметры импульса", - говорится в документе. В нем добавляется: "Было отмечено экспериментальное свидетельство MAE" - microwave audio effect, микроволнового звукового эффекта". "Бывший глава WaveBand Лев Садовник сказал, что ограничен в том, что ему разрешено сообщать о проекте, но отметил, что непосредственными эффектами MAE были дезориентация и ощущение слышимости звуков. По словам Садовника, устройство, способное вызывать симптомы "Гаванского синдрома", может быть относительно портативным. "Вполне возможно, что его можно спрятать в машине или в фургоне, но на большом расстоянии оно не сработает, - подчеркнул он. - Это можно сделать это через стену, скажем, если вы находитесь в соседнем номере отеля". "Садовник уверяет, что прототип Medusa не был достаточно мощным, чтобы причинить длительный вред, да и этого не допустили бы. Однако, по его словам, Россия более продвинулась в понимании воздействия микроволнового оружия на человека - отчасти потому, что над ней не довлеют те же этические ограничения. "У нас здесь, конечно, очень строгие ограничения на испытания на людях и на животных, - заявил он. - Русские не придерживаются этих стандартов". "По утверждению Джордано, отличающиеся политические и этические нормы в России и Китае создают "уникальные возможности для продвижения бионаучного и технологического развития способами, которые были бы неприемлемыми в США и программах наших союзников по НАТО", - говорится в статье. "Хотя многие американские чиновники и жертвы считают, что за этими атаками стоит Россия, пока нет убедительных доказательств того, что ответственность несет Москва, - подчеркивается в публикации. - В некоторых случаях, по сообщениям, транспортные средства российской военной разведки (ГРУ) находились неподалеку от места предполагаемого нападения. Но ничего необычного в том, что ГРУ следило за американскими чиновниками, нет". "У россиян определенно долгая история использования микроволновых технологий против дипломатических миссий США. Было установлено, что в 1960-х и начале 1970-х годов посольство США в Москве заливали микроволновым излучением, хотя с какими намерениями - так и не выяснили. Этот эпизод перерос в скандал, когда оказалось, что правительство США скрыло этот факт от своих дипломатов", - передает газета. "В то же время США тратили огромные средства, пытаясь разработать собственное оружие направленной энергии, как на основе лазера, так и на основе микроволнового излучения. Марк Заид, адвокат, представляющий некоторых жертв Гаванского синдрома, имеет в распоряжении информационный слайд ЦРУ 1960-х или 1970-х годов, на котором изображено здание, поражавшееся микроволнами из соседнего строения. По словам Заида, этот слайд был среди личных вещей, оставленных покойным сотрудником управления". (...) "По словам Джордано, хотя разработки в США застопорилось, противники Америки их продолжили. Он утверждает, что первые два десятка случаев "Гаванского синдрома" являются полевыми испытаниями такого оборудования. В то время как США сосредотачиваются на дорогостоящем оружии для традиционной войны, говорит он, Россия, Китай и другие "очень заинтересованы и привержены разработке некинетических инструментов, которые могут быть использованы ниже порога, который формально считался бы актом войны, чтобы участвовать в процессах массового разрушения". Источник: The New York Times