Климатический налог на рыгающих коров и беговых лошадей? Скандинавия спорит об углеродном следе копытных

"Рыгающие коровы уже давно считаются проблемой для климата. Избавить их от этого плохого имиджа в Дании теперь должна кормовая добавка. В Швеции тем временем нашли нового "климатического грешника" - лошадь", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Если Петер Лунд, профессор Университета Орхуса, второго по величине города Дании, добьется своего, то имидж 1,5 млн коров в датских хлевах скоро может улучшиться. Лунд и группа исследователей участвуют в эксперименте, цель которого - уменьшить количество выбросов, выделяемых в атмосферу с коровьей отрыжкой".

"Этого планируется достичь с помощью разработанной в Нидерландах кормовой добавки (...), которая способна сократить выбросы метана жвачными животными на 30-40% (...).Продукт прошел около 40 испытаний в разных странах мира и, по данным производителя DSM, обеспечивает сокращение выбросов в количестве одной тонны эквивалента углекислого газа на одну корову в год", - говорится в статье.

"Но есть проблема. Кормовая добавка не бесплатна, (...) в связи с чем возникает вопрос, кто должен за нее платить. Для фермеров нет стимула идти на дополнительные расходы (...) Не хватает и инструментов, которые могли бы компенсировать им эти обязательства: в отношении жвачных животных не существует ни климатического налога, ни торговли квотами на выбросы".

"Пока молочная промышленность все еще находится в неопределенности относительно того, как стать более экологически чистой, соседняя с Данией Швеция уже переключила внимание с коров на другое животное, в лице которого недавно увидели нового климатического козла отпущения - лошадь, - отмечает NZZ. - Лошадей в Швеции даже больше, чем коров, их насчитывается 650 тыс. И, согласно выводам журналиста-эколога Арне Мюллера, они оставляют больший климатический след, чем все внутренние авиаперевозки".

"Впрочем, в этом виноваты в первую очередь не сами лошади, хотя на них приходится примерно пятая часть всего стойлового навоза в стране - 3 млн тонн экскрементов в год. По словам Мюллера, выбросы производят в основном скачки на лошадях, как из-за кормов, так и из-за постоянных перевозок от ипподрома к ипподрому. А также из-за миллионов зрителей, которые ежегодно отправляются в путешествия, чтобы попасть на скачки".

В организующей скачки компании Svensk Travsport к вопросу климатического следа относятся "очень серьезно" и рассматривают различные варианты того, как его можно уменьшить. Однако специальные предписания для владельцев лошадей, которые, по всей видимости, рассматриваются министерством окружающей среды и повлекут за собой определенные ограничения, там не одобряют. Как отметила директор компании, "не следует забывать, каким важным элементом шведского общества являются лошади - не в последнюю очередь для психического здоровья во времена коронавируса ", передает NZZ.