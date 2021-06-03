Почему теперь Россия охотится и на умеренных оппозиционеров

"Это были два необычных ареста: в лице Гудкова и Пивоварова теперь за решеткой сидят два скорее умеренных оппонента Путина. Что стоит за этим жестким маневром?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Во-первых, органы безопасности Владимира Путина, очевидно, готовятся к парламентским и региональным выборам осенью, - пишет журналист Кристиан Эш. - Потенциальные помехи должны быть устранены заранее, как это уже было сделано с движением Алексея Навального".

"Такими помехами и считаются Пивоваров и Гудков: Пивоваров до недавнего времени возглавлял организацию "Открытая Россия", которая готовила и продвигала независимых кандидатов на выборах. Гудков - обладающий влиянием и опытом оппозиционный политик, он сам заседал в Госдуме и сумел провести целый ряд оппозиционных кандидатов в районные управы Москвы в 2017 году. И Пивоваров, и Гудков хотели баллотироваться в Госдуму", - говорится в статье.

"Во-вторых, путинский режим хочет окончательно устранить влияние находящегося в изгнании политика Михаила Ходорковского. Первоначально "Открытая Россия" была основана Ходорковским в Лондоне, куда бизнесмен эмигрировал после освобождения из тюрьмы. Структура была задумана как платформа для демократизации российского общества; также она должна была способствовать продвижению молодых политиков на муниципальном уровне".

"Кремль уже давно противодействует этой организации, - отмечает издание. - Подходящее для этого юридическое оружие Кремль создал в 2015 году: с тех пор министерство юстиции РФ ведет список иностранных организаций, деятельность которых в России официально "нежелательна". В то время как организации, включенные в список "иностранных агентов", могут продолжать свою работу при соблюдении строгих ограничений, ярлык "нежелательной организации" означает полный запрет на деятельность. Причастным лицам грозит длительное тюремное заключение".

"И в-третьих, аресты показывают, как радикализируется путинская система, как она отказывается от всякой осторожности в отношении своих противников. Следует предполагать, что Дмитрий Гудков попал в неприятности и из-за своего временного сотрудничества с Пивоваровым - оба пытались продвигать новых местных политиков в рамках проекта "Объединенные демократы".

"Но Дмитрий Гудков - не Алексей Навальный, он более умерен в своем поведении, много лет он заседал в парламенте. Он является примером тех политиков внепарламентской оппозиции, которые надеются, что для них откроется дверь обратно в поле оппозиции, которую власти согласны терпеть. Гудков хотел вновь участвовать в выборах в Госдуму по согласованию с либеральной партией "Яблоко".

"Но теперь и такие люди, как Гудков, становятся добычей для российской системы уголовной юстиции. И руководство режима показывает, что оно больше не видит никакой роли для внепарламентской оппозиции. Вместо оппозиционных политиков в будущем будут диссиденты", - заключает Der Spiegel.