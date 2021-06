3 июня 2021 г. Владимир Ашурков | The Times Россияне никогда не будут свободными, пока Запад не предпримет решительных действий "В течение 20 лет Владимир Путин выстраивает, укрепляет и возглавляет беспрецедентную систему экономической и политической коррупции. Россия - не единственный глобальный игрок, наводняющий рынки грязными деньгами. Но Путин уникален тем, что он задал план того, как дестабилизировать западный общественный и политический порядок, грабя при этом свою собственную страну. То, что западные державы пассивно позволяли ему делать это, только усугубляет трагедию и продолжает дорого обходиться им (...)", - утверждает в статье, которую публикует британская газета The Times Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК*, антикоррупционного фонда Алексея Навального. (...) "Цена российского вмешательства такова, что описывать ее в миллиардах долларов может быть неадекватно, могут потребоваться триллионы (...). Пока у власти остаются Путин, его соратники и их коррумпированная система, ничего не изменится к лучшему. (...) Но эта система неустойчива и все более нестабильна, и в интересах всех - россиян, Запада и других стран - ускорить ее упадок", - пишет он. "Задача изменения России ложится на плечи россиян. Она монументальна. Она опасна. Нашим лидерам и коллегам грозят убийства и тюремное заключение, но мы полны решимости добиваться изменений, в которых нуждается наша страна. Это наша ноша и наша ответственность. Но есть несколько мер, которые Запад может и должен принять, чтобы сделать изменения более вероятными и продвигать их, не из альтруизма, а из личных интересов. И это не требует нового законодательства - все необходимые законы есть", - полагает Ашурков. "Западным странам следует повысить цену за связь с с коррумпированным режимом Путина. Этот режим держится, скажем, она 5-10 тыс. человек. На Западе 1000 из них должны стать абсолютно токсичными. Запад - это то место, где они прячут свои нечестно нажитые доходы, наводняют рынок недвижимости краденными российскими активами, обучают своих детей в элитных школах и отдыхают с шиком. Если им запретить делать что-либо из этого - пользоваться плодами своей клептократии - это стало бы сигналом для более компетентных и дальновидных людей в политической и экономической элите России. Они с большей вероятностью бы воздержались от связи с режимом и участия в нем, - считает автор публикации. - Индивидуальные санкции - мощный, но политизированный инструмент. Однако формальные санкции не требуются для отказа в выдаче виз всем членам российского правительства, губернаторам регионов, членам аппарата безопасности, их ближайшим родственникам и друзьям по бизнесу. Проще говоря, прекратите впускать их и сделайте то же самое с их коррумпированными деньгами, которые должны быть исключены из международной финансовой системы". (...) При этом, указывает автор, Запад должен оставаться "открытым для простых россиян. Поощряйте связи, взаимодействие и путешествия между нашими народами. Нетерпимость к автократам, их друзьям и мошенникам не должна проявляться в нетерпимости к широким слоям населения России в отношении виз, образования и возможностей". (...) * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Times