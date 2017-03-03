Эту нездоровую игру с послами изобрел Путин

"Пока Вашингтон охвачен новым российским скандалом, невозможно не вспомнить меры, принятые Владимиром Путиным в 2012 году, чтобы сделать встречи с американским послом в Москве токсичными, - отмечает Леонид Бершидский в BloombergView. - Противникам Трампа, пытающимся извлечь максимальный вред из неискреннего отрицания генеральным прокурором Джеффом Сешнсом встречи с российским послом, нужно понять, куда ведут эти игры".

"После массовых протестов против подтасованных выборов 2011 года Путин пришел к убеждению, что США попытались устроить смену режима в России, и принял меры против того, что воспринимал как тлетворное американское влияние", - указывает журналист. Он напоминает о некоторых из этих мер: выдворении Агентства США по международному развитию, принятии закона об иностранных агентах и преследовании американского посла в Москве Майкла Макфола журналистами НТВ.

"Совсем как Путин в 2012 году, критики Трампа в Конгрессе и СМИ превращают представителей России в парий, - полагает Бершидский. - (...) Далеко ли простирается эта стигма? Нужно ли коммерческим компаниям беспокоиться, что при обращении за российским финансированием они волшебным образом превратятся в российских агентов? Станет ли подозреваемым любой человек, которого можно назвать связанным с режимом Путина? Надо ли наблюдать за ними всеми, сливая в СМИ стенограммы их контактов с американцами в политически выгодный момент?"

"Более разумная альтернатива - оставить Кисляка в покое. Это его работа - проводить множество вежливых и зачастую бессмысленных встреч. Если Россия и правда повлияла на выборы в США, то не через него - он слишком заметен, его круг общения наверняка находится под наблюдением разведки. Он так же виновен в попытке смены режима, что и американский посол Макфол в попытке свержения Путина. Охота на ведьм с участием каждого, с кем он встречался, - не лучший способ показать моральное преимущество США над режимом Путина", - резюмирует Бершидский.