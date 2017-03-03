Чего МВФ не знает об Украине

"В среду конфликт между Украиной и Россией вступил в новую фазу", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. "Сепаратистские, пророссийские "народные республики" на Восточной Украине объявили, что берут под контроль активы украинских олигархов на своей территории. За пределами Украины мало кто знает, что все три года, пока длятся боевые действия, эти заводы и шахты платили украинские налоги, а их продукция учитывалась при вычислении ВВП Украины. Если захват предприятий окажется долгосрочным, Украина не увидит прогнозируемого экономического роста", - говорится в статье.

Автор описывает диаграмму из доклада МВФ от октября 2016 года: "на ней восточные области изображались в виде ломтя, отрезанного от экономического "пирога" Украины".

"Но в районах, подконтрольных повстанцам, примерно 20 крупных заводов и шахт, где занято приблизительно 75 тыс. человек, продолжали работать на основании некой шаткой договоренности. Их продукция засчитывалась, как украинская, часть этой продукции экспортировалась через Украину, обеспечивая остро необходимые иновалютные доходы", - утверждает автор.

Украина получила от 8 из этих заводов и шахт 1,3 млрд гривен в качестве налогов за 2016 год, пишет Бершидский, ссылаясь на цифры, которые получила по своему запросу украинский депутат Наталья Веселова.

"В том, что касается львиной доли финансов, необходимых для их функционирования, - сотен миллионов долларов в год, - "народные республики" зависимы от Москвы. Это бремя для перегруженного российского бюджета. Москва выкладывает деньги, но потребовала, чтобы "республики" выкачивали больше доходов из местного бизнеса. В последние недели украинская сторона дала сепаратистам предлог для натиска на промышленные предприятия, зарегистрированные на Украине", - пишет Бершидский, упоминая о блокаде железных дорог и шоссе военнослужащими-ветеранами, которая началась 25 января. Эти люди требуют, чтобы украинское правительство прекратило торговлю с повстанцами.

Украинское правительство не осмеливается на принудительное снятие блокады.

"Если и блокада, и более-менее полная "национализация" данных активов будут сохраняться до конца года, на Украине, вероятно, вообще не будет экономического роста: какой уж там рост на 2,5%, предсказанный в так называемом "прогнозе на основе консенсуса" Bloomberg. А МВФ будет вынужден разъяснять, как и в прошлогоднем отчете, что экономические прогнозы, на которых основывалась его помощь Украине, были слишком оптимистичными", - говорится в статье.

"Кремль серьезно относится к оказанию экономического давления на Украину", - пишет автор. В России работают около 2,1 млн украинских граждан. Они переводят деньги на Украину. В прошлом году Украина запретила российские системы денежных переводов. Госдума сейчас рассматривает ответный запрет на денежные переводы из России на Украину через западные платежные системы, говорится в статье.

Автор замечает: "Те экономические связи между Россией и Украиной, которые остаются доныне, в том числе договоренность о деятельности украинских компаний на подконтрольном повстанцам востоке, - единственная помеха, удерживающая от полномасштабной войны. В то время как эти связи рвутся, вероятность вооруженных мятежей на Украине и более прямого российского вмешательства повышается. Но даже если самый мрачный сценарий не реализуется, экономические показатели Украины в нынешнем году будут, вероятно, хуже, чем рассчитывают ее кредиторы и ее граждане".