Россия и Ливия: Италия должна быть настороже

"Генерал Халифа Хафтар, хозяин или почти хозяин восточной части Ливии, был наверняка охвачен приступом ревности, узнав, что его соперник из западной части Ливии - Фаиз Сарадж - был вчера принят в Москве, где у него состоялась длительная беседа с министром Лавровым, - пишет колумнист итальянской газеты Corriere della Sera Франко Вентурини. - Как иногда бывает, эта ревность не имеет под собой оснований, потому что путинская Россия собирается не бросать Хафтара, а, скорее, укрепить свои амбиции в Ливии, подцепив на крючок и правительство под эгидой ООН (и Италии) в Триполи (Ливия - бывшая колония Италии. - Прим. ред.)". Как считает Вентурини, "Кремль может только выиграть от покровительства сближению Сараджа с Хафтаром - чего не удалось добиться Западу в одиночку".

"Российская инициативность нас касается, ведь 90% мигрантов попадают в Италию через Ливию", - пишет автор. "Италия, если она не будет держаться за свою, по крайней мере, отчасти беспочвенную "руководящую роль", имеет возможность использовать свои привилегированные отношения с Триполи в двух направлениях, - говорится в статье. - Во-первых, российское посредничество нужно поддержать, надеясь, что оно проявит себя действительно таковым и что оно привлечет, как, кажется, планирует Путин, Египет и Америку Трампа".

"Во-вторых, - продолжает колумнист, - мы должны противостоять (и тут мы будем не одиноки) неоднократно прозвучавшей вероятности создания российской военной "опорной точки" в Киренаике, в двух шагах от нашего побережья. Кремль опровергает это - мы должны ему верить, но быть настороже".