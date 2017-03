3 марта 2017 г. Илан Берман | The Daily Beast Россия усиливает свою информационную войну с Западом "Весь масштаб российских информационных операций до сих пор полностью осознается лишь узкой группой профессионалов в области внешней политики и национальной безопасности, которые вынуждены разбираться с их далеко идущими негативными последствиями", - пишет Илан Берман, вице-президент Американского совета по внешней политике (Вашингтон) в статье для американского издания The Daily Beast. По словам Бермана, российские усилия "огромны" и включают в себя "миллиарды долларов и дюжины внутренних и международных СМИ, а вся конструкция затмевает наступательную кампанию при помощи дезинформации, которую СССР организовал против Запада во время холодной войны". Цель этих усилий "ясна и однозначна", пишет аналитик: "затемнить объективные факты при помощи самого настоящего "фонтана лжи", тем самым заставляя усомниться в западных правительствах, подрывая доверие к демократическим институтам и добиваясь большей симпатии к российским властям (или хотя бы большей свободы рук) в их действиях за рубежом". Как напоминает автор, в прошлом месяце министр обороны России Сергей Шойгу официально сообщил в Думе о создании нового военного подразделения, предназначенного для ведения "информационных операций" против соперников страны. Пока еще не так уж много известно про только что сформированные войска: во время презентации Шойгу не уточнил миссию или размер подразделения, говорится в статье. "Тем не менее, это объявление значимо, по крайней мере, по двум причинам". "Во-первых, оно ознаменовало кульминацию постепенной милитаризации российской пропаганды, - пишет Берман. - Когда-то она воспринималась в большей степени как политическая стратегия, имевшая целью формирование иностранного восприятия советского (а потом и российского) поведения за рубежом, но постепенно дезинформация приняла отчетливо военный характер". "Сегодня в соответствии с Военной доктриной РФ от 2014 года манипуляция "информацией" стала ключевым элементом российской военной стратегии", - говорится в статье. Дезинформация была использована "очень успешно" на Украине, с которой Россия спровоцировала конфликт в 2014 году. "В Сирии российские военные тоже приняли большое участие в формировании восприятия конфликта в социальных сетях и других СМИ". "Однако новое подразделение военной пропаганды Москвы значимо и по другой причине, - добавляет аналитик. - Оно предвосхищает интенсификацию российской "информационной войны" против Запада". "Теперь эта информационная атака готовится вступить в новую фазу", - пишет автор. Он ссылается на слова Шойгу, который заявил, что "пропаганда должна быть умной, компетентной и эффективной". "Очевидно, что российские чиновники считают, что их новые силы военной пропаганды - это шаг в данном направлении. Очевидно и то, - подытоживает Берман, - что США и их союзники по НАТО должны считать, что им было вынесено официальное предупреждение". Источник: The Daily Beast