Судмедэксперт опровергает заявления полиции в рамках расследования загадочной смерти российского дипломата в Нью-Йорке

"Нью-йоркские судмедэксперты, расследующие загадочную смерть российского дипломата, опровергают заключения полиции по этому делу", - сообщает The Daily Mail.

"63-летний сотрудник службы безопасности Сергей Кривов был найден мертвым утром 8 ноября, в день выборов, в российском консульстве в Нью-Йорке", - говорится в статье.

"Изначально департамент полиции Нью-Йорка пришел к выводу, что его смерть была вызвана ранением в голову, по данным BuzzFeed.

"Но судмедэксперт сейчас утверждает, что Кривов умер от внутреннего кровотечения, связанного с опухолью", - передает газета.

Выводы судмедэксперта добавляют новую загадку к странному делу, к которому, по всей видимости, также имеет отношение ФБР, несмотря на предыдущие опровержения. Бюро помогало департаменту полиции Нью-Йорка расследовать гибель Кривова, по данным BuzzFeed.

"Сотрудник американской разведки сообщил BuzzFeed, что ФБР не нашло никаких подозрительных обстоятельств в смерти Кривова. Изначально появились сообщения, что Кривов погиб в результате падения с крыши консульства. Однако российские чиновники тогда заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, который привел к его падению и травме головы", - говорится в статье.

"Кривов, как стало известно, руководил сверхсекретной криптографической программой, которая позволяла зашифровывать и расшифровывать сообщения, которыми обменивались консульство и Москва. Это значит, что в его обязанности входило предотвращать слежение американских спецслужб за консульством", - пишет газета.

Кривов стал седьмым российским дипломатом или высокопоставленным правительственным чиновником, погибшим при неясных обстоятельствах с ноября прошлого года, сообщает издание со ссылкой на Axios.

Так, 19 декабря был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов, и в тот же день в Москве был застрелен сотрудник российского МИДа Петр Польщиков, напоминает издание. Неделю спустя был найден мертвым в своей машине Олег Еровинкин, экс-глава КГБ, который, по некоторым подозрениям, помог составить досье на Трампа. Также в январе погибли российский консул в Афинах Андрей Маланин и посол в Индии Александр Кадакин. 21 февраля внезапно скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин, отмечает издание.