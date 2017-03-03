Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, обвиняет Медведева в тайном владении множеством объектов недвижимости

Алексей Навальный - "юрист, который сделался активистом, затем - политзаключенным, а потом - кандидатом в президенты", пишет обозреватель Foreign Policy Эмили Темкин. В четверг ФБК (фонд Навального, занимающийся разоблачением коррупции в России), опубликовал материал о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Издание пересказывает утверждения ФБК, что Медведев владеет недвижимостью в нескольких регионах России, а также виноградником в Италии и несколькими яхтами.

"Самое убийственное, если верить утверждениям ФБК, в том, что недвижимость записана не на имя Медведева, а на несколько марионеточных благотворительных фондов и фирм, контролирующих имущество на просторах целого континента", - говорится в статье.

Автор замечает: в бытность президентом "Медведев пытался позиционировать себя как реформатор, российский аналог Барака Обамы. Но этот доклад рисует определенно иную картину. Второе по степени убийственности - это включенная в доклад фотография Медведева в кроссовках ярких оттенков", - говорится в статье.

Пресс-секретарь Медведева назвала доклад пропагандой в рамках избирательной кампании Навального. Журналистка, со своей стороны, напоминает: Навальный говорит, что хочет баллотироваться в президенты ради искоренения коррупции.