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3 марта 2017 г.
3 марта 2017 г.

Джон Хадсон | Foreign Policy

Трамп предлагает критику Путина высокий пост в Белом доме

Администрация Трампа предложила Фионе Хилл должность старшего директора по делам Европы и России, сообщает журналист Foreign Policy Джон Хадсон, ссылаясь на неназванного "чиновника Белого дома".

Хилл - "авторитетный исследователь, трезвомыслящий критик российского президента Путина", характеризует ее издание. На данный момент она является старшим научным сотрудником американского аналитического центра Brookings Institution.

По предположению автора, решение назначить Хилл на одну из высших должностей, касающихся американо-российских отношений, похвалят конгрессмены - и республиканцы, и демократы.

Хилл "писала в критическом духе об автократических склонностях Путина и его мечте об "ослабленной президентской власти в США", - отмечает издание.

После победы Трампа на президентских выборах Хилл дала понять, что не верит в возможность резкого сближения США с Россией. "У русских голова закружится от надежд, но через пять минут с начала отношений эти надежды рухнут, потому что США и России попросту крайне нелегко /.../ найти общий язык", - сказала она в ноябре в интервью Atlantic.

Неназванный "помощник сенатора-республиканца заявил изданию, что назначение Хилл вызовет облегчение у республиканцев, которые опасались связей Флинна с Россией и мечтали, чтобы в Белом доме появился проницательный аналитик-кремлинолог", - говорится в статье.

Источник: Foreign Policy


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