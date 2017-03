3 марта 2017 г. Сэм Джонс | Financial Times НАТО и ЕС нужна "стратегия высшего порядка", чтобы противостоять Путину НАТО не сможет сдерживать Россию в одиночку и должно сформулировать "стратегию высшего порядка" ради безопасности в Европе совместно с ЕС, предупреждает высший офицер альянса в Европе, сообщает Financial Times. Сэр Эдриен Брэдшоу, британский генерал и заместитель главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, заявил в интервью Financial Times, что Россия будет представлять собой угрозу, пока президент Владимир Путин находится у власти. "Нам нужно двигаться в таком направлении, чтобы быть способными сформулировать, выражаясь старомодным термином, стратегию высшего порядка... Я считаю, что это будет иметь довольно серьезные последствия для отношений между НАТО и ЕС", - отметил генерал. Он отметил Балканы как регион, вызывающий повышенную обеспокоенность, где необходим совместный подход ЕС и НАТО, пишет издание. Правительство Черногории заявило, что Россия стояла за попыткой переворота там в конце прошлого года, напоминает автор. "Мы знаем [о том, что происходит на Балканах] и следим за этим очень пристально, - сказал Брэдшоу. - Балканы - мягкое южное подбрюшье Европы". По словам генерала Брэдшоу, хотя реформы, начатые НАТО в 2014 году, были эффективными - в том числе военные учения высокого темпа с участием десятков тысяч солдат в Восточной Европе, - обычных военных средств недостаточно. Западу, по его словам, необходимо разработать то, что он назвал "гибридным сдерживанием". Источник: Financial Times