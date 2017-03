3 марта 2017 г. Хадсон Локетт | Financial Times Подъем российского рубля пресекли расследования по поводу американских выборов "Российский рубль теряет высоту по отношению к доллару (самую большую за 20 месяцев) в связи с нарастанием беспокойства по поводу контактов между президентским штабом Дональда Трампа и Москвой", - сообщает Хадсон Локетт в Financial Times. С тех пор, как американские депутаты представили закон, требующий разрешения Конгресса для снятия антироссийских санкций, российская валюта, курс которой составлял 58,701 рублей за доллар, подешевела на 3,8%. На этой неделе имел место "новый круг откровений" о связях команды Трампа с Россией, кульминацией которого стал самоотвод генпрокурора Джеффа Сешнса от расследования этих связей, напоминает автор. "Рубль, который был на 0,9% слабее в момент закрытия торгов в четверг, когда нарастали проблемы вокруг Сешнса, в пятницу на азиатских торгах стал на 0,2% сильнее. В итоге его смягчение за неделю пока составляет 0,6%. Это все еще на 8,1% более высокий курс к доллару, по сравнению с моментом выборов", - говорится в статье. Источник: Financial Times