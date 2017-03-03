Сенат США призывает экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила дать показания о взрывоопасном досье на Трампа

"Independent может сообщить: к экс-сотруднику MI-6 Кристоферу Стилу, подготовившему взрывоопасный доклад о Трампе, обратились с просьбой дать показания на расследовании, которое комитет Сената США по делам разведки проводит в связи с предполагаемыми связями нового американского президента с Россией", - пишет журналист Independent Ким Сенгупта.

"Друзья Стила говорят: сейчас маловероятно, что он согласится ехать в США. Но, насколько известно, демократы, а также некоторые республиканцы из Конгресса готовы организовать неафишируемые первоначальные встречи в Великобритании или на другой "нейтральной территории", - говорится в статье.

По данным издания, Стил пока не откликнулся на просьбу. "Но друзья говорят, что он, возможно, согласится поговорить с сенаторами и официальными лицами США о своем расследовании, если будут выполнены определенные условия, касающиеся его безопасности", - говорится в статье.

Эта новость пришла на фоне новых откровений о взаимодействии администрации Трампа с российской стороной, замечает издание, напоминая о скандале вокруг контактов генпрокурора США Сешнса с российским послом, а также вынужденной отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

По словам информированных источников, сенатский комитет стремится связаться со Стилом и другими лицами, дабы собрать как можно больше информации. Комитет проводит собственное расследование связей администрации Трампа с Россией и попыток Кремля вмешаться в политический процесс в Америке. Между тем есть опасения, что администрация Трампа пытается саботировать все подобные расследования.

Издание останавливается на сотрудничестве Стила с ФБР, о котором на этой неделе сообщила The Washington Post. (См. статью "ФБР планировало платить бывшему британскому разведчику, составившему неоднозначное досье на Трампа"). Independent, со своей стороны, приводит пример сотрудничества: в июне прошлого года Стил написал в меморандуме для ФБР, что "команда из избирательного штаба Трампа согласилась на российскую просьбу ослабить внимание к вмешательству Москвы на Украине. Спустя четыре дня Трамп заявил, что признает аннексию Крыма Москвой, а сотрудники, близкие к его штабу, ранее попросили убрать из предвыборной платформы Республиканской партии обещание оказать украинскому правительству военную помощь при борьбе с повстанцами-сепаратистами на востоке страны. Стил утверждал, что штаб Трампа вступил на этот путь, потому что знал, что российская сторона взламывает электронную переписку Демократической партии".

По данным издания, в итоге Стил разочаровался в ФБР, сочтя, что некая клика внутри ведомства заблокировала проверку Трампа и сосредоточилась на расследовании в отношении Хиллари Клинтон.