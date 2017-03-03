Подложит ли доклад Навального свинью Медведеву?

Фонд борьбы с коррупцией обвиняет премьер-министра Дмитрия Медведева в создании тайной "империи недвижимости" с помощью взяточничества и замысловатой схемы марионеточных фондов и фирм. Как полагает западная пресса, эти разоблачения могут подпортить "либеральный" и "прозападный" имидж путинского премьера за год до президентских выборов в России. Некоторые аналитики рассматривают обнародование доклада в рамках президентских амбиций Навального. "Если Навальный играет всерьез, а не шутит, то первый, кого ему надо убрать с поля, - Медведев", - считает политолог Глеб Павловский. Впрочем, большинство сходятся во мнении, что этот скандал не повлечет за собой отставку главы правительства.

"Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, обвиняет Медведева в тайном владении множеством объектов недвижимости" - так озаглавлена статья в Foreign Policy.

Как отмечает обозреватель издания Эмили Темкин, в четверг ФБК (фонд Навального, занимающийся разоблачением коррупции в России), опубликовал материал, в котором утверждалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет недвижимостью в нескольких регионах России, а также виноградником в Италии и несколькими яхтами.

"Самое убийственное, если верить утверждениям ФБК, в том, что недвижимость записана не на имя Медведева, а на несколько марионеточных благотворительных фондов и фирм, контролирующих имущество на просторах целого континента", - говорится в статье.

Автор замечает: в бытность президентом "Медведев пытался позиционировать себя как реформатор, российский аналог Барака Обамы. Но этот доклад рисует определенно иную картину. Второе по степени убийственности - это включенная в доклад фотография Медведева в кроссовках ярких оттенков", - говорится в статье.

Пресс-секретарь Медведева назвала доклад пропагандой в рамках избирательной кампании Навального. Журналистка, со своей стороны, напоминает: Навальный говорит, что хочет баллотироваться в президенты ради искоренения коррупции.

"Критик Кремля заявляет, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев построил империю недвижимости на взяточничестве" - сообщает заголовок американской газеты The New York Times.

"Премьер-министр России Дмитрий Медведев создал богатейшую империю, состоящую из поместий, загородных владений, роскошных яхт, итальянского виноградника и дворца XVIII века в Санкт-Петербурге - об этом заявил в докладе, опубликованном в четверг, самый громогласный критик Кремля и борец с коррупцией Алексей Навальный", - сообщает журналист издания Иван Нечепуренко.

Как пишет издание, "в докладе Навальный использовал официальные данные из реестров собственности, чтобы разоблачить то, что он называет запутанной сетью попечителей, благотворительных фондов и офшорных компаний, которые формально находятся в собственности и управляются партнерами Медведева - в том числе его однокурсниками по юрфаку".

"Эти партнеры, - пишет автор статьи, - контролировали благотворительные фонды, которые накапливали большие суммы денег, пожертвованные несколькими богатейшими российскими бизнесменами или взятые в займы в государственных банках и пошедшие на покупку недвижимости, говорится в докладе. По словам Навального, пожертвования были взятками, а эта сеть - замысловатой схемой, чтобы скрыть владельца - Медведева".

"Заявления, сделанные Навальным и его командой, не удалось подвергнуть независимой проверке, однако Навальный зарекомендовал себя в качестве надежного источника своими предыдущими расследованиями случаев коррупции, которые прошли проверку на достоверность", - отмечает автор.

"Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать доклад, назвав его пропагандой", - пишет газета. "Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", - заявила Тимакова агентству "Интерфакс".

"Правительство годами преследует Навального чередой обвинений в коррупции, ни одно из которых не подтверждено, как заявили независимые юридические эксперты, - говорится в статье. - Он был признан виновным в мошенничестве в 2014 году и приговорен к домашнему аресту".

"В декабре Навальный заявил о своем намерении бросить вызов президенту Владимиру Путину на следующих президентских выборах в марте 2018 года, - пишет издание. - Однако в феврале районный суд в небольшом городе Киров признал его виновным в хищении имущества государственной компании. Обвинительный приговор, рассматриваемый многими как политически мотивированный, лишил его права баллотироваться".

"Навальный, - пишет газета, - единственный российский оппозиционный политик, кто может рассчитывать на широкую и воодушевленную поддержку общества". Как напоминает издание, оппозиционер баллотировался в 2013 году в мэры Москвы, и тогда "ему не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы встретиться во втором туре с кремлевским кандидатом". "Несмотря на обвинительный приговор, Навальный по-прежнему планирует баллотироваться в президенты, - говорится в статье. - Как отмечали аналитики в четверг, обнародование доклада подчеркнуло серьезность его президентских амбиций".

"Если Навальный играет всерьез, а не шутит, то первый, кого ему надо убрать с поля, - Медведев", - написал политолог Глеб Павловский, бывший пиарщик Кремля, на своей странице в Facebook.

"Премьер-министр Дмитрий Медведев обвиняется в тайном обогащении" - гласит заголовок швейцарской газеты Le Temps.

"Оппозиционер Алексей Навальный провел расследование, проливающее свет на систему привилегий и тайных сделок с олигархами. Это дело может подпортить имидж преданного путинского премьер-министра за год до российских президентских выборов", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан.

"Кандидат на президентских выборах Алексей Навальный в четверг нанес удар премьер-министру и бывшему российскому президенту Дмитрию Медведеву, обвинив его в том, что тот "один из самых богатых людей в стране и один из самых серьезных коррупционеров". В скрупулезном расследовании, которое провел его "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), главный антикремлевский оппозиционер Навальный приподнимает завесу над роскошными резиденциями, яхтами и виноградниками, которыми владеет в России и за рубежом глава правительства, построивший свою карьеру на государственной службе", - говорится в статье.

"Навальный, объявивший себя кандидатом на президентских выборах, стремится разрушить "либеральный" и "прозападный" имидж Дмитрия Медведева, отличного от остального окружения президента Путина, состоящего из ветеранов КГБ", - считает автор.

Как говорится в публикации, на бумаге Медведев не является собственником ни одного из объектов недвижимости - они принадлежат бесчисленным фондам, управляемым его друзьями детства и членами его семьи. "Глава партии "Единая Россия" создал коррумпированную сеть благотворительных фондов, используемых для сбора взяток у олигархов", - объясняет Алексей Навальный в своем фильме-расследовании.

"Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отмела все обвинения одной фразой: "Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа (...) бессмысленно". Это намек на то, что Кремль рассчитывает на судебную систему, чтобы дисквалифицировать Навального как претендента на участие в президентской кампании 2018 года. Телеканалы умолчали об этой новости, что неудивительно, так как Навальный оттуда изгнан в течение многих лет. Однако компрометирующее досье распространяется в сети с быстротой молнии. За несколько часов число просмотров фильма перевалило за полмиллиона", - передает журналист.

"Российские комментаторы сходятся во мнении, что эти разоблачения не повлекут за собой отставку главы правительства. В прошлом расследования ФБК, задевшие почти всю "личную гвардию" Владимира Путина, никогда не завершались отстранениями от должности. Однако дело, связанное с подрывом морального авторитета, способно подложить свинью Дмитрию Медведеву на следующий день после президентских выборов, когда Владимиру Путину доведется формировать новое правительство", - комментирует Гриншпан.