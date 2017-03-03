Москва объявляет о взятии Пальмиры сирийской армией

"Этот античный город, расположенный в центральной части Сирии, был захвачен джихадистами, которые разрушили там самые красивые храмы и устроили массовые расправы. Уже во второй раз начиная с 2015 года город вырван из рук джихадистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.)", - пишет журналистка французской газеты Le Figaro Жюльетта Мицкевич.

"После того, как Пальмира была захвачена ИГИЛ в мае 2015 года, она вновь была взята сирийским режимом в марте 2016 года, после чего вновь попала в руки джихадистов в декабре", - информирует автор.

Как говорится в публикации, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что сирийские войска завершили операцию по отвоевыванию Пальмиры. "Однако сирийская армия продолжает заниматься зачисткой пригородов от мин и еще не заняла весь город целиком", - несколько умерил этот пыл Рами Абдель Рахман, глава "Сирийской обсерватории прав человека" (OSDH). Сектор, где находится самый знаменитый античный город Сирии, был "сильно заминирован", уточнил он.

"На севере Сирии, через неделю после взятия города Эль-Баб, бастиона "Исламского государства", турецкими войсками и их союзниками из числа сирийских мятежников ситуация продолжает осложняться. Решив расширить свое преимущество, Турция несколько дней назад пригрозила, что нанесет удар против сирийского курдского ополчения, если они не уйдут из города Манбидж, расположенного рядом с турецкой границей", - передает журналистка.

"Параллельно "Военный совет Манбиджа", входящий в состав "Сирийских демократических сил", уверил, что проправительственные войска будут развернуты в буферной зоне между ними и протурецкими повстанцами, говорится в статье. "Мы добились соглашения с Россией об уступке пограничным войскам сирийского государства деревень, расположенных на линии фронта (операции, которую ведет Турция) "Щит Евфрата", - указал совет.

"Это объявление является полной неожиданностью, так как впервые участники боев, поддержанные Вашингтоном, согласились переуступить территории войскам президента Башара Асада", - утверждает Мицкевич.

"Москва, находящаяся далеко от фронта, в четверг обвинила основную группировку сирийской оппозиции в стремлении "саботировать" мирные переговоры, которые начались в Женеве 23 февраля и с тех пор застопорились. "Эр-риядский так называемый Высший комитет по переговорам (ВКП) отказывается на равных взаимодействовать с московской и каирской платформами, фактически саботируя полноценный диалог", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так называемые каирская и московская группы представляют сирийских оппозиционеров, считающихся близкими к России. Оппозиция желает затрагивать вопросы, касающиеся переходного политического процесса, в то время как режим в первую очередь хочет говорить о борьбе против терроризма", - комментирует Мицкевич.