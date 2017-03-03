Премьер-министр Дмитрий Медведев обвиняется в тайном обогащении

"Оппозиционер Алексей Навальный провел расследование, проливающее свет на систему привилегий и тайных сделок с олигархами. Это дело может подпортить имидж преданного путинского премьер-министра за год до российских президентских выборов", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Кандидат на президентских выборах Алексей Навальный в четверг нанес удар премьер-министру и бывшему российскому президенту Дмитрию Медведеву, обвинив его в том, что тот "один из самых богатых людей в стране и один из самых серьезных коррупционеров". В скрупулезном расследовании, которое провел его "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), главный антикремлевский оппозиционер Навальный приподнимает завесу над роскошными резиденциями, яхтами и виноградниками, которыми владеет в России и за рубежом глава правительства, построивший свою карьеру на государственной службе", - говорится в статье.

"Навальный, объявивший себя кандидатом на президентских выборах, стремится разрушить "либеральный" и "прозападный" имидж Дмитрия Медведева, отличного от остального окружения президента Путина, состоящего из ветеранов КГБ", - считает автор.

Как говорится в публикации, на бумаге Медведев не является собственником ни одного из объектов недвижимости - они принадлежат бесчисленным фондам, управляемым его друзьями детства и членами его семьи. "Глава партии "Единая Россия" создал коррумпированную сеть благотворительных фондов, используемых для сбора взяток у олигархов", - объясняет Алексей Навальный в своем фильме-расследовании.

"Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отмела все обвинения одной фразой: "Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа (...) бессмысленно". Это намек на то, что Кремль рассчитывает на судебную систему, чтобы дисквалифицировать Навального как претендента на участие в президентской кампании 2018 года. Телеканалы умолчали об этой новости, что неудивительно, так как Навальный оттуда изгнан в течение многих лет. Однако компрометирующее досье распространяется в сети с быстротой молнии. За несколько часов число просмотров фильма перевалило за полмиллиона", - передает журналист.

"Российские комментаторы сходятся во мнении, что эти разоблачения не повлекут за собой отставку главы правительства. В прошлом расследования ФБК, задевшие почти всю "личную гвардию" Владимира Путина, никогда не завершались отстранениями от должности. Однако дело, связанное с подрывом морального авторитета, способно подложить свинью Дмитрию Медведеву на следующий день после президентских выборов, когда Владимиру Путину доведется формировать новое правительство", - комментирует Гриншпан.