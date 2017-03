3 марта 2017 г. Редакция | The New York Times Владимир Путин наполовину признал олимпийский допинг "Отвратительная репутация России в вопросе применения допинга к собственным спортсменам на международных соревнованиях в конце концов заставила президента Владимира Путина признать некоторые упущения на этой неделе - но не основополагающую вину его правительства в жульничестве", - говорится в редакционной статье американской газеты The New York Times. "На фоне ширящихся отстранений российских спортсменов от участия в соревнованиях мировыми спортивными ассоциациями Путин признал, что антидопинговая система в его стране не сработала, и "это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать", - пишет издание. Однако, продолжает газета, Путин "продолжил отрицать выводы авторов расследования о том, что мнимая мониторинговая система Москвы скрывала правительственную махинацию, в рамках которой, согласно оценкам, 1000 спортсменов принимали участие в допинге годами в 30 различных видах спорта". Как пишет издание, "к такому выводу пришло в прошлом году специальное расследование Всемирного антидопингового агентства, из-за которого более 100 российских спортсменов были отстранены от летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро". "Перепроверка образцов мочи с прошедших Олимпийских игр продолжается, усиливая давление на Россию с требованием убедить чиновников в том, что она введет надежные антидопинговые меры, - отмечает издание. - Если она этого не сделает, Россию могут отстранить от участия в зимних Олимпийских играх в следующем году в Южной Корее". "В среду Путин продолжал цепляться за вымысел, согласно которому власти никак не были задействованы в допинговой махинации, - говорится в статье. - Однако в декабре российские спортивные чиновники на руководящих постах заявили Ребекке Руис из The New York Times, что многочисленные чиновники в министерстве спорта страны были вовлечены в давний "институциональный сговор" по использованию препаратов, чтобы выигрывать медали". "Суть дела состоит в том, - суммирует газета, - имеет ли вообще какой-то смысл принцип равноправных и честных соревнований на Олимпиаде, если Россия не покончит со своей системой допинга". "Путин обладает властью для того, чтобы поправить репутацию России по этому вопросу, не останавливаясь на полупризнаниях, - подытоживает газета. - Он должен положить конец позорному подрыву Олимпийских игр и доказать миру, что он это сделал". Источник: The New York Times