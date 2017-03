3 марта 2017 г. Майкл С. Шмидт, Мэтью Розенберг, Мэтт Апуццо | The New York Times Белый дом: Кушнер и Флинн встретились с российским послом в декабре В декабре Майкл Флинн, тогда советник по национальной безопасности Дональда Трампа, провел ранее не обнародованную встречу с российским послом, чтобы "наладить линии коммуникации" между новой администрацией и российским правительством. Об этом сообщил Белый дом в четверг, пишет The New York Times. Джэред Кушнер, зять Трампа и теперь его высший советник, также участвовал во встрече в "башне Трампа" с Флинном и Сергеем Кисляком, российским послом. Но в ближайшем окружении Трампа именно Флинн, как представляется, был главным посредником на переговорах с российским послом: оба находились в контакте во время избирательной кампании и в переходный период, по словам Кисляка и бывших американских чиновников. "Однако масштаб и частота их контактов остаются неясными, и обнародование встречи в "башне Трампа" дополняет вырисовывающуюся картину того, как развивались отношения между новой командой Трампа и Москвой, при участии некоторых из самых доверенных советников избранного президента", - говорится в статье. "Белый дом неоднократно пытался скрыть какие-либо связи с Кисляком. Генеральный прокурор Джефф Сешнс признал на этой неделе, что он дважды встречался с ним в ходе кампании, несмотря на предшествовавшие опровержения", - отмечают авторы статьи. "Для чиновников переходного периода обычно и приемлемо проводить встречи с иностранными официальными лицами. Но все встречи между помощниками Трампа и россиянами сейчас имеют особое значение, на фоне того как ФБР ведет расследование по поводу российского вмешательства в американские выборы и причастности к этому кого-либо, близкого к предвыборному штабу Трампа", - говорится в статье. "Встреча в декабре произошла в важный момент, как раз когда Белый дом при Обаме готовился ввести санкции против России и публично изложить свои доводы в пользу того, что Москва вмешалась в выборы 2016 года", - пишет издание. "Сейчас выясняется, что новая администрация Трампа одновременно с этим заняла примирительную позицию по отношению к Москве в ходе ряда встреч и телефонных звонков с участием Кисляка", - отмечает газета. Источник: The New York Times