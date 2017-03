3 марта 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Критик Кремля заявляет, что российский премьер Дмитрий Медведев построил империю недвижимости на взяточничестве "Премьер-министр России Дмитрий Медведев создал богатейшую империю, состоящую из поместий, загородных владений, роскошных яхт, итальянского виноградника и дворца XVIII века в Санкт-Петербурге - об этом заявил в докладе, опубликованном в четверг, самый громогласный критик Кремля и борец с коррупцией Алексей Навальный", - сообщает Иван Нечепуренко в американской газете The New York Times. Как пишет издание, "в докладе Навальный использовал официальные данные из реестров собственности, чтобы разоблачить то, что он называет запутанной сетью попечителей, благотворительных фондов и офшорных компаний, которые формально находятся в собственности и управляются партнерами Медведева - в том числе его однокурсниками по юрфаку". "Эти партнеры, - пишет автор статьи, - контролировали благотворительные фонды, которые накапливали большие суммы денег, пожертвованные несколькими богатейшими российскими бизнесменами или взятые в займы в государственных банках и пошедшие на покупку недвижимости, говорится в докладе. По словам Навального, пожертвования были взятками, а эта сеть - замысловатой схемой, чтобы скрыть владельца - Медведева". "Заявления, сделанные Навальным и его командой, не удалось подвергнуть независимой проверке, однако Навальный зарекомендовал себя в качестве надежного источника своими предыдущими расследованиями случаев коррупции, которые прошли проверку на достоверность", - отмечает автор. "Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать доклад, назвав его пропагандой", - пишет газета. "Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", - заявила Тимакова агентству "Интерфакс". "Правительство годами преследует Навального чередой обвинений в коррупции, ни одно из которых не подтверждено, как заявили независимые юридические эксперты, - говорится в статье. - Он был признан виновным в мошенничестве в 2014 году и приговорен к домашнему аресту". "В декабре Навальный заявил о своем намерении бросить вызов президенту Владимиру Путину на следующих президентских выборах в марте 2018 года, - пишет издание. - Однако в феврале районный суд в небольшом городе Киров признал его виновным в хищении имущества государственной компании. Обвинительный приговор, рассматриваемый многими как политически мотивированный, лишил его права баллотироваться". "Навальный, - пишет газета, - единственный российский оппозиционный политик, кто может рассчитывать на широкую и воодушевленную поддержку общества". Как напоминает издание, оппозиционер баллотировался в 2013 году в мэры Москвы, и тогда за него проголосовали 27,3% избирателей - "ему не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы встретиться во втором туре с кремлевским кандидатом". "Несмотря на обвинительный приговор, Навальный по-прежнему планирует баллотироваться в президенты, - говорится в статье. - Как отмечали аналитики в четверг, обнародование доклада подчеркнуло серьезность его президентских амбиций". "Если Навальный играет всерьез, а не шутит, то первый, кого ему надо убрать с поля, - Медведев", - написал политолог Глеб Павловский, бывший пиарщик Кремля, на своей странице в Facebook. Источник: The New York Times