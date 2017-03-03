Большие надежды на мелких вкладчиков

Два крупнейших российских банка "приходят в себя от экономического кризиса и шока, вызванного западными санкциями", пишет экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе.

Особенно хорошо "дела идут у крупнейшего в стране "Сбербанка": как сообщили в четверг, в 2016 году чистая прибыль банка выросла до 542 млрд рублей, вдвое превысив показатель 2015 года". Также в гору дела идут и у ВТБ: хотя ВТБ с его прибылью в 52 млрд рублей "не может тягаться" со "Сбербанком", но в 2015 году дело чуть не закончилось убытком.

Оба кредитных института, отмечает автор, контролируются российским государством, и поэтому летом 2014 года Евросоюз и США ввели против них санкции и серьезно ограничили возможности их рефинансирования у международных инвесторов.

После этого "Сбербанк" отказался от бизнеса за рубежом, но это никак не повредило ему из-за его традиционной ориентации на российских клиентов. "Еще радикальнее свой курс изменил ВТБ, который ранее имел большие амбиции на международной арене и позиционировал себя в большей степени как банк для корпоративных клиентов, - рассказывает автор. - Теперь ВТБ "открылся" и для российских клиентов. Таким образом банк буквально "вторгся" на территорию "Сбербанка".

"Это звучит довольно курьезно, но ВТБ, долгое время считавший себя прогрессивным банком, видит свой шанс в сфере консервативного и классического банковского бизнеса с филиалами", - подчеркивает Трибе. При этом банк "заполняет пространства, которые "Сбербанк", в прошлом являвшийся советской сберегательной кассой, освобождает в ходе своей программы модернизации".

В частности, в прошлом году ВТБ, возглавляемый бывшим советским дипломатом Андреем Костиным, основал совместное предприятие "Почта-Банк" вместе с государственной Почтой России. В результате, в то время как "Сбербанк" закрывает нерентабельные филиалы на территории самый большой в мире страны и делает ставку на онлайн-банкинг, ВТБ предлагает банковские услуги через почтовые отделения.

Всего в России, как добавляет издание, около 42 тыс. отделений почты, а до конца 2019 года ВТБ будет присутствовать почти в половине из них. На данный момент уже переоборудовано свыше 6 тыс. почтовых отделений. Число отделений "Сбербанка", в свою очередь, не превышает 16 тысяч.