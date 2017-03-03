Глава МИД Германии раскритиковал стягивание российских войск к границам прибалтийских стран

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал наращивание российских войск на границе с прибалтийскими странами, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Крупные подразделения российской армии, напоминает издание, были стянуты к границам НАТО в недавнем времени.

"Военный потенциал, который Российская Федерация создала на западной границе, абсолютно иррационален, так как от трех прибалтийских стран не исходит ровно никакой угрозы", - заявил глава МИД Германии в четверг во время своего визита в Литву. В ходе своей рабочей поездки министр встретился с президентом Литвы и посетил контингент немецких военнослужащих, дислоцированных на литовской военной базе в городе Рукла в рамках программы НАТО по сдерживанию России.

Также Габриэль, отвечая на вопрос СМИ, заявил, что "Германия будет оставлять свои войска в странах Балтии столько, сколько потребуется".

Поводом для отправки крупных воинских подразделений НАТО в Восточную Европу стал кризис на Украине. В каждой из трех прибалтийских стран, а также в Польше размещено по одному мультинациональному батальону численностью по тысяче солдат. Германия командует батальоном в Литве. Кроме солдат, как говорится далее, ФРГ направила в Литву несколько танков "Леопард".

Восточноевропейские страны, как добавляет издание, чувствуют для себя угрозу со стороны России, которая в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым и тем самым спровоцировала смену западного курса на разоружение, который продолжался несколько десятилетий.