Страх перед Россией

Шведы уже давно знают, что они не в состоянии сами защитить свою страну. "Но в последнее время они чувствуют себя из-за этого крайне неуверенно", - пишет Зильке Бигалке на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. Семь лет назад в стране была отменена всеобщая воинская повинность, так как она считалась слишком дорогостоящей и устаревшей. Ведь, в конце концов, в Швеции уже более 200 лет царит мир.

"Но теперь, по всей видимости, шведы в него не особо верят", - подчеркивает журналист. После "крымского кризиса среди шведского населения растут опасения, что новый конфликт может произойти как раз с ними". Россия, как говорится далее, "постоянно проверяет границы своего шведского соседа при помощи самолетов, кораблей и подлодок".

Так, уже с нынешнего лета молодым шведам и шведкам придется вновь призываться на военную службу. Швеция, как говорится далее, не является членом НАТО и поэтому не может рассчитывать на помощь альянса. Долгое время "шведы считали это своей гарантией мира: поскольку они не входили ни в один из союзов, никто не мог бросить советских солдат в конфликты за рубежом".

Между тем возвращение срочной службы - всего лишь один шаг из многих: помимо этого, Стокгольм увеличил свой военный бюджет, углубил партнерство с Североатлантическим альянсом, своими северными соседями и США, добавляет Sueddeutsche Zeitung.