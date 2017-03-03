В Германии благосостояние растет вместе с уровнем бедности

Несмотря на то, что государственная казна в ФРГ наполнена, в Германии зафиксирован рост числа бедных. Особенно это касается Берлина, сообщает Tagesspiegel.

"ВВП Германии рос в течение нескольких последних лет. Реальные доходы в 2016 году поднимались третий год подряд, и благодаря положительной конъюнктуре и высокой занятости профицит бюджета страны составил в прошлом году 23,7 млрд евро. Однако согласно последнему докладу по уровню бедности в стране, который составлен при участии 10 социальных объединений, почти 13 млн граждан ФРГ не были затронуты этим экономическим ростом и считаются бедными", - сообщает издание. Исследователи опирались в своем анализе на данные Федерального статистического ведомства, регистрирующего долю граждан, уровень дохода которых менее 60% от уровня среднего дохода на семью по стране.

Доля бедняков составляет 15,7% - самый высокий показатель с момента объединения Германии. Уровень дохода, который статистика классифицирует как показатель бедности, составляет 942 евро в месяц на семью из одного человека и 1978 евро в месяц на семью из двух взрослых и двух маленьких детей, передает издание.

"Самому высокому риску оказаться среди бедняков подвержены безработные, те, кто в одиночку воспитывает детей, многодетные семьи, иностранцы и пенсионеры", - говорится в статье.

"С точки зрения географического положения, бедность давно перестала быть явлением, характерным для востока страны. При этом больше всего бедняков проживает на территории таких земель, как Бремен, Берлин и Северный Рейн-Вестфалия", - отмечают авторы.

Однако критики доклада вот уже несколько лет указывают на недостатки системы подсчета. Одним из них, по словам политика от ХДС Карла Йозефа Лауманна, является тот факт, что в исследовании находит отражение лишь ситуация с относительной бедностью. "Учитывается лишь уровень дохода. Цифры ничего не говорят о том, что, допустим, попавший в статистику студент позже будет хорошо зарабатывать, или не учитывают тех, кто бросает школу и не будет иметь шансов найти хорошую работу", - пишут авторы.

"Большинство граждан, о чем свидетельствуют опросы, проведенные Федеральным статистическим ведомством, считают ситуацию с доходами в стране несправедливой. Тот факт, что кандидат на должность федерального канцлера от СДПГ Мартин Шульц призывает к повышению социальной справедливости, может объяснить его популярность", - говорится в статье.