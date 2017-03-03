Что надо знать про посла Сергея Кисляка, оказавшегося в центре скандала вокруг связей Трампа с Россией

"У двух идущих друг за другом скандалов вокруг связей администрации Трампа с Россией появилось нечто общее: посол Сергей Кисляк", - отмечают Вивиан Салама и Владимир Исаченков в Time.

"Наблюдатели отмечают, что Кисляк не похож на человека, который может стать причиной скандала, - говорится в статье. - В ходе своей долгой дипломатической карьеры он вел жизнь типичного зарубежного посла - не отлынивал от круговорота приемов, чаев и форумов, из которых состоит календарь любого посла".

Кисляк, получивший назначение в Вашингтон в 2008 году, первое время после этого принимал в российском посольстве специалистов по внешней политике, чиновников Пентагона, журналистов и сотрудников Капитолия. В 2015 году, на пике конфликта между США и Россией из-за Крыма, он пригласил в посольство группу вашингтонских журналистов, в том числе одного от Associated Press.

"Кисляк считал, что американо-российские отношения еще можно спасти, и надеялся, в частности, побороть то, что он считал карикатурным, антироссийским изображением его правительства в американской прессе, - говорится в статье. - На пресс-конференции, на которой Сешнс заявил о самоотводе от расследования связей штаба Трампа с Россией, он сказал, что обсуждал с Кисляком некоторые вещи, в том числе борьбу с терроризмом. По его словам, в дискуссии возникли противоречия, когда она затронула Украину".

"Контакты Кисляка вызывают вопросы о его роли или участии во взломе [президентских выборов в США 2016 года]. На эти вопросы трудно ответить", - отмечают авторы.

"Российские послы, вероятнее всего, знают о разведчиках, работающих под дипломатическим прикрытием, но считается, что сами они не служат в спецслужбах, - говорится в статье. - Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова в четверг высмеяла заявления о вовлеченности Кисляка в шпионаж как "полную дезинформацию" и попытку повлиять на общественное мнение".

"Открою вам военную тайну: такая работа у дипломатов - заводить контакты в стране, в которой их разместили, - саркастически сказала Захарова. - Это их обязанность - встречаться с чиновниками и членами политического истеблишмента".