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3 марта 2017 г.
3 марта 2017 г.

Эндрю Блейк | The Washington Times

Комитет по разведке Палаты представителей обнародовал предварительные данные о расследовании российского хакерства

"В среду Комитет по разведке Палаты представителей обнародовал предварительные данные, касающиеся расследования предполагаемого вмешательства России, хотя и за считанные моменты до того, как появились новые обстоятельства, касающиеся администрации президента Трампа и его связей с Москвой", - пишет The Washington Times.

"Председатель комитета Девин Нуньес и следующий после него по старшинству член Адам Шифф заявили в среду вечером об авторизации засекреченного, состоящего из шести страниц обзорного документа. В нем было точно сформулировано, на какие именно вопросы постоянная специальная комиссия по разведке Палаты представителей намеревается ответить в ходе расследования того, повлияла ли Россия на предвыборную гонку прошлого года, и если да, то как", - пишет издание.

Целью расследования будет раскрыть подробности, имеющие отношение к какой-либо киберактивности России, направленной против США и их союзников, как и к "отношениям между Россией и физическими лицами, связанными с политическими кампаниями", помимо прочих вопросов, говорится в заявлении.

И, хотя по большей части обзор расследования комитета по разведке остается засекреченным, его руководство заявило, что оно разыскивает любую информацию, имеющую отношение к действиям, предпринятым Россией в отношении выборов в прошлом году. В том числе - документы правоохранительных органов и доклады контрразведки, как и первоисточники, которые заставили разведывательное сообщество прийти к заключению в январе, что Кремль вмешался в предвыборную гонку прошлого года, говорится в заявлении комитета.

Источник: The Washington Times


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