Лагеря для перехвата потока беженцев? Только не в Египте

В ходе своего визита в Каир федеральный канцлер Ангела Меркель обсуждала с президентом Египта ас-Сиси возможности для сотрудничества в рамках миграционного кризиса. Как напоминает Die Welt, Египет считается важнейшим транзитным государством на пути в Европу.

"После встречи с канцлером ФРГ президент Египта дал ясно понять: лагеря, предназначенные для перехвата потока беженцев, в его стране размещены не будут", - сообщает издание. "Мы не строим никаких специальных лагерей: у нас проживают 5 млн беженцев, они живут среди нас, как египтяне", - цитирует президента издание.

"Курсирующая в немецком МВД, в также среди представителей большой коалиции идея таким образом повисла в воздухе. Канцлер предпочитает в этой связи концентрироваться на мерах, препятствующих попаданию мигрантов в Египет. Германия, заявила Меркель по итогам встречи с ас-Сиси, готова предоставить "технические ресурсы", а также оказать содействие в охране наземных и водных границ", - говорится в статье. В 2016 году, сообщают авторы публикации, из Египта прибыло более 10 тыс. мигрантов.

В настоящее время на территории Германии проживают около 1300 египтян, которым предписано покинуть страну. Однако их возвращение на родину затягивается. Меркель по итогам переговоров с ас-Сиси указала на то, что египетская сторона готова ускорить процесс возвращения этих граждан.

Кроме того, продолжает Die Welt, Германия наряду с помощью по защите границ и борьбе с незаконной транспортировкой людей готова инвестировать в улучшение условий жизни беженцев в Египте.

Египет играет важную роль для Европы и в вопросе урегулирования ситуации в Ливии, откуда в прошлом году прибыло более 160 тыс. мигрантов, осевших преимущественно в Италии. "В самой Ливии царит хаос. Власть в стране делят три правительства и бессчетное число военизированных формирований. В борьбе с незаконной транспортировкой людей ЕС делает ставки в первую очередь на сотрудничество с правительством премьер-министра Файеза Сарраджа, признанным международным сообществом. Однако оно не обладает необходимыми ресурсами, чтобы контролировать побережье и не допускать отправления лодок с мигрантами от своих берегов".

Гражданской войной охвачена и Сирия. Египет, как заявила канцлер, принял около "500 тыс. сирийских беженцев" - по данным же организации ООН по делам беженцев, их число составляет всего 120 тыс. В страну стекаются беженцы из Эритреи, Египта и Эфиопии. "С точки зрения Европы Египет не только должен сдержать поток мигрантов в Европу, но и интегрировать их. Для этого необходимо стабилизировать страну", - отмечают журналисты.

Канцлер Меркель отметила улучшение условий для работы политических фондов в подконтрольной военным стране, говорится в статье.