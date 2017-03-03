Литовский премьер предостерег Запад от наивных переговоров с Россией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предостерег Европу от наивного участия в переговорах с Россией, сообщает немецкая газета Die Welt.

"Сотрудничество возможно лишь с теми странами, которые уважают международные нормы права. А Россия этого не делает", - заявил новый литовский премьер, в прошлом занимавший пост главы МВД.

По словам Сквернялиса, Россия "сначала должна прекратить оказывать поддержку пророссийским силам на востоке Украины и вернуть Крым". "Доверять надо поступкам, а не словам", - добавил политик.

Также литовский премьер призвал Германию тратить больше средств на оборону, как того требует американский президент Дональд Трамп. "Я надеюсь, что в Германии будет тратиться больше средств на оборону", - заявил премьер Die Welt. В то же время он добавил, что решение по этому вопросу может принимать лишь правительство ФРГ.