3 марта 2017 г. Редакция | The Washington Post Самоотвод Сешнса не может быть концом истории Генпрокурор США Джефф Сешнс, утаивший от Конгресса США свои встречи с российским послом Кисляком, "хотя бы заявил в четверг, что берет самоотвод "от всех существующих и грядущих расследований любых обстоятельств, как бы то ни было относящихся к предвыборным штабам кандидатов в президенты США", отмечает редакция The Washington Post. "Он должен был сделать этот ход несколько недель назад - и так же поступить с любым расследованием послевыборных переговоров между Кисляком и Флинном. Сешнс должен назначить специального советника, способного провести тщательное и беспристрастное расследование всех контактов с Россией Трампа и его соратников - в том числе Сешнса", - утверждают журналисты. "Генпрокурор пообещал предоставить юридическому комитету Сената полное объяснение своих недостоверных показаний. Теперь на карту поставлена репутация комитета, и его члены сами себе и общественности обязаны организовать не что иное, как тщательное расследование. Кроме того, по-прежнему необходимо провести более широкое расследование попыток России вмешаться в выборы. Если текущим расследованиям в комитетах Конгресса по разведке мешают партийные соображения, необходимо создать независимый комитет", - говорится в статье. Источник: The Washington Post