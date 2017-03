3 марта 2017 г. Ишан Тхарур | The Washington Post Что ваши взгляды на Россию и ислам говорят о вашей политической позиции "Призрак бродит по Европе и Соединенным Штатам. Точнее, их два. Предположительная враждебность Кремля, вмешивающегося в дела западных демократий, и гипотетическая угроза со стороны ислама, внедряющегося в западное общество и разрушающего изнутри, - отмечает Ишан Тхарур в The Washington Post. - Обе проблемы раздуты (особенно вторая). Однако то, кого вы боитесь - русских или мусульман, в Соединенных Штатах стало диковинным показателем партийной принадлежности. Похожая динамика, кажется, вырисовывается и по другую сторону Атлантики". Защитники [республиканской] администрации Трампа называют шум, поднятый вокруг ее контактов с российским послом Кисляком, охотой на ведьм, а демократам кажутся неубедительными доводы Трампа, сеющего панику по поводу ислама, говорится в статье. Защитники Марин Ле Пен публично заступаются за Россию, ее критики говорят о недопустимости российского вмешательства в выборы во Франции. "Однако вполне ясно, каков источник более сильной тревоги для трезвомыслящих экспертов по обороне в западных столицах. (Намек: это не мусульманская иммиграция.), - указывает Тхарур. - На проведенной в прошлом месяце в Мюнхене конференции по мировой безопасности вице-президенту США Пенсу пришлось упомянуть о Кремле как о слоне, который находится в комнате, но которого все предпочитают не замечать". "Знайте, - сказал Пенс, - Соединенные Штаты продолжат призывать Россию к ответу". "Даже относительно мелкая рыбешка на континенте готовится к тому, что может произойти. В четверг шведский министр обороны объявил о возобновлении воинского призыва - с целью противостоять крепнущей России, а не мусульманским мигрантам, как предлагают крайне правые", - сообщает журналист. "Мы имеем захват Крыма Россией, мы имеем агрессию на Украине, мы имеем учащение учений поблизости от нас, - сказал шведский министр обороны Петер Хультквист. - Поэтому мы решили построить более крепкую национальную оборону". Источник: The Washington Post