3 марта 2017 г. Джей Соломон и Бенуа Фокон | The Wall Street Journal Дональду Трампу-младшему, вероятно, заплатили 50 тысяч долларов за мероприятие, организованное союзниками России по Сирии "Старшему сыну президента Дональда Трампа, вероятно, заплатили по крайней мере 50 тыс. долларов за выступление в конце прошлого года перед французским аналитическим институтом, чей основатель вместе с женой являются союзниками российских властей в усилиях по окончанию войны в Сирии", - пишут Джей Соломон и Бенуа Фокон в американской газете The Wall Street Journal. Как говорится в статье, "Дональд Трамп-младший выступил на ужине 11 октября в парижском отеле Ritz, организованном Центром политических и международных исследований". Авторы отмечают, что "Фабьен Боссар и его сирийская жена Ранда Кассис сотрудничали с Россией в ее стремлении окончить гражданскую войну в Сирии, по заявлениям американских, европейских и арабских чиновников". В ноябре прошлого года газета уже писала о самом факте выступления Дональда Трампа-младшего на мероприятии. "Существование финансовой связи между молодым Трампом и организацией, связанной с Кремлем, вероятно, приумножит вопросы, касающиеся администрации Трампа и России, вслед за кампанией, во время которой Трамп не желал критиковать российского лидера и многократно призывал к улучшению отношений с Москвой", - считает издание. Как поясняет газета, Дональд Трамп-младший "работает исполнительным вице-президентом Trump Organization, компании, занимающейся недвижимостью, основанной его отцом; также он являлся высокопоставленным чиновником в предвыборной кампании отца". В Trump Organization не опровергли сумму по крайней мере в 50 тыс. долларов, которую, вероятно, получил Трамп-младший за свое парижское выступление, сообщают авторы, связавшиеся с компанией. "Дональд Трамп-младший вот уже более десяти лет занимается выступлениями на бизнес-мероприятиях, обсуждая ряд тем - в том числе он делится своим предпринимательским опытом и дает индивидуальные карьерные советы", - заявила Аманда Миллер, вице-президент Trump Organization по маркетингу. Газета сообщает, что Дональд Трамп-младший зарегистрирован в качестве клиента на сайте букинг-агентства All American Speakers и берет за выступление минимум 50 тыс. долларов. По словам людей, которые участвовали в мероприятиях французского аналитического института, организация "обычно платит докладчикам на 20-30% больше их стандартного тарифа". Как говорится в статье, "г-жа Кассис возглавляет политическую партию, "Движение за плюралистическое общество", которая входит во фракцию, поддерживаемую Россией в международных переговорах, нацеленных на то, чтобы положить конец шестилетнему конфликту в Сирии". Авторы отмечают, "что в интервью Кассис заявляла о том, что в октябре она подчеркнула в разговоре с Дональдом Трампом-младшим необходимость сотрудничества США и России для того, чтобы положит конец сирийскому конфликту". Также г-жа Кассис отмечала, что "ее фракция поддерживает возможность отстранения президента Башара аль-Асада от власти, но только посредством постепенного политического перехода - такую позицию разделяет Кремль", пишут авторы. "Как заявили действующие и бывшие американские и французские чиновники, они соприкасались с Кассис и Боссаром с осторожностью, учитывая их близкие контакты с Кремлем, - говорится в статье. - Американские дипломаты встречались с парой в ходе дипломатического процесса по Сирии, но, по их словам, они полагают, что эти двое в большой степени представляют российскую позицию". "Они очень близки к России, и французское правительство предупредило нас об этом", - сказал в беседе с изданием Роберт Форд, бывший чиновник Госдепартамента, который занимался координацией политики США по Сирии во времена администрации Обамы и встречался с парой во время мирных переговоров. В заключение издание уточняет, что "на встрече с Дональдом Трампом в октябре, согласно ее участникам, присутствовали французские бизнесмены, банкиры и дипломаты, и она была посвящена геополитическим вопросам". Источник: The Wall Street Journal