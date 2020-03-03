В Китае передовые технологии используются как инструмент надзора перед лицом эпидемии коронавируса

"Сотни китайских городов внедряют инструмент, разработанный компанией Alibaba, который собирает личные данные пользователей для борьбы с эпидемией COVID-19", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.

"(...) Платформа от торгового гиганта Alibaba является точной копией аналогичного инструмента, разработанного другим китайским интернет-гигантом Tencent для службы обмена сообщениями WeChat по запросу властей Шэньчжэня, крупного технологического мегаполиса, в котором уже насчитывается 700 млн пользователей. Он предоставляет "код здоровья" каждому человеку на основе массы персональных данных, собранных технологическим гигантом, который тесто взаимодействует с правительством. Алгоритмы сопоставляют критерии, симптомы здоровья, а также маршруты отдельных людей, чтобы узнать, посещали ли они регионы, "подверженные риску", в частности провинцию Хубэй, эпицентр эпидемии, где отмечается 2400 смертельных исходов", - говорится в статье.

"Новые инструменты свидетельствуют о мобилизации в Китае высоких технологий для борьбы с эпидемией, что ознаменовало новый порог в эпиднадзоре за населением благодаря "большим данным". Для борьбы против вируса Пекин мобилизует Большого Брата, чтобы облегчить возвращение к работе главной фабрики мира и успокоить ее жителей, страдающих от тревоги", говорится в статье.

"Все граждане Ханчжоу и все, кто планирует приехать туда, должны зарегистрироваться онлайн. Только те, у кого есть зеленый код, могут въезжать в город или выезжать из него", - так постановили муниципальные власти 11 февраля, чтобы оживить деятельность агломерации, 10 млн жителей которой оказались под домашним арестом в течение несколько недель после вспышки эпидемии в соседней провинции Хубэй.

"Каждый гражданин должен передать свои личные данные, адрес, номер телефона и паспортные данные, а затем ответить на подробный вопросник, в том числе про свой маршрут и про любые подозрительные симптомы, лихорадку, кашель или заложенный нос. Компания Alibaba сохраняет осторожность при использовании других данных, полученных своей платежной системой Alipay, где зарегистрированы 1,2 млрд пользователей. Это важнейшее приложение для ежедневного выживания в Китае позволяет компании узнать с точностью до минуты, рядом с каким кафе или рестораном была сделана такая-то покупка, и, следовательно, отследить потребителя", - отмечает автор публикации.

(...) Оракул алгоритмов порой может действовать непрозрачно. "У меня всегда был зеленый код, но вчера он стал красным. Я просто пошел за покупками", - утверждает один пользователь на платформе Weibo. И остерегайтесь все, кому вздумается обманывать! "Как только ложь будет обнаружена, код немедленно станет красным", - предупреждают власти Ханчжоу.

"(...) Ни одна другая страна не способна этого сделать. Они объединяют огромные объемы данных с очень эффективными партнерскими отношениями между государственным и частным секторами", - считает Сандрин Зербиб, основатель Full Jet, агентства цифрового маркетинга в Шанхае. Коммунистический режим требует от технологических компаний доступа к своим данным", - отмечает автор статьи.

"Между тем, некоторые китайцы обеспокоены новыми нарушениями конфиденциальности своих личных данных. "Это означает, что в наше время у нас больше нет никакой частной информации", - констатирует один смирившийся пользователь интернета. Однако большинство пользователей интернета демонстрируют свое доверие к системе во времена национального кризиса. "Ничто не может быть идеальным. Перед лицом эпидемии все очень сложно. Мы должны увидеть в этом положительную сторону, чтобы иметь больше позитивной энергии", - добавляет другой.

"(...) Стартап Hanwang Technology похвастался своим обновленным алгоритмом, который позволяет распознавать людей даже под хирургической маской", - говорится в публикации. "Лица, покрытые масками, не смогут ускользнуть от искусственного интеллекта", - с облегчением замечает издание China Daily.