В борьбе с коронавирусом демократия оказывается эффективнее, чем авторитарные режимы

"(...) Коронавирус заставляет вспомнить о синдроме "Курска". 12 августа 2000 года российская атомная подводная лодка затонула в Баренцевом море, на борту находились 118 человек. Только что избранный президентом Владимир Путин несколько дней преуменьшал значение этого инцидента и отказывался от помощи со стороны зарубежных стран. Он находился на вилле у Черного моря, фотографируясь на фоне шашлыков, в то время как умирали 23 выживших после внутренних взрывов, приведших к гибели флагман Северного флота России. Ни один моряк не покинул подлодку живым, а это дело осталось в воспоминаниях в качестве символа неэффективности закрытой и ультраавторитарной системы, переданной России в наследство от СССР", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"В случае с коронавирусом находились те, кто сначала превозносил заслуги китайской диктатуры и ее распространяющегося по всем направлением государственного аппарата, - отмечает автор статьи. - Какая другая страна смогла бы построить больницу на 1000 мест за десять дней, мобилизовав 7000 рабочих? Какой другой режим, кроме диктатуры, мог бы за несколько дней поместить под домашний арест 150 миллионов человек? Какая другая армия могла бы мобилизовать целые батальоны на территории страны и командировать 3000 военных врачей? "Наш принцип - партия командует винтовкой", говорил Мао".

"(...) Но помимо эффекта потемкинских деревень, при управлении кризисом, связанным с коронавирусом, меры, принятые правительством, прежде всего показали пределы китайской системы. Между декабрем, когда вирус впервые появился в Китае, и февралем, власти опровергали факты и приглушали возникшую угрозу. Они обвиняли врачей, забивших тревогу, в "распространении ложной информации" и пытались - классический рефлекс диктатур - заставить их замолчать. В течение долгих недель власти Китая лгали всему миру и Всемирной организации здравоохранения, используя цензуру и замалчивание, дабы отогнать внимание от реального положения дел", - комментирует Лассер.

"(...) Авторитарная политика вместо обуздания кризиса способствовала его усилению не только в Китае. Таким же образом поступил Иран, который умышленно занизил официальные данные о заболевших и стал изобличать "иностранный заговор". Результат: страна стала одним из крупнейших эпидемических центров за пределами Китая, инкубатором, в котором заразился даже заместитель министра здравоохранения!" - подчеркивает журналистка.

"(...) По сравнению с несостоятельностью авторитарных режимов, разжигавших эпидемию в то время, когда они могли ее сдержать, либеральные демократии оказались гораздо более эффективными. Если диктатуры были дестабилизированы непредвиденными обстоятельствами, то демократии отреагировали на них спокойно, прозрачно и рационально. Им удалось все предвидеть и объяснить. Их открытые и скоординированные системы здравоохранения быстро отреагировали. Прозрачность демократий и свободное движение информации являются гарантией эффективности перед лицом эпидемий в отличие от тех стран, где установленный порядок абсолютного послушания и бесчеловечного ограничения порой оказывается эффективным при подавлении митингов и социальных движений, однако показывает свои пределы перед лицом вируса", - пишет Le Figaro.

"(...) В последние годы эпоха благоприятствовала скорее авторитарным режимам. Люди находили в них много преимуществ по сравнению с демократиями, которые проявили неспособность управлять миграцией, сопротивлялись возвращению проблем идентичности и были парализованы требованием консенсуса. Но в вопросе коронавируса демократии доказали, что их система более эффективна. Во всяком случае, на начальном этапе эпидемии. Это первая хорошая новость, связанная с коронавирусом. Остаются два вопроса: смогут ли демократии утвердиться и в других областях в качестве лучшей из систем? Кроме того, окажет ли кризис с коронавирусом такое же влияние на сегодняшние авторитарные режимы, какое оказал Чернобыль на Советский Союз, чье падение, по некоторым данным, было спровоцировано жалким управлением этой катастрофой? Пока до этого не дошло", - резюмирует Изабель Лассер.