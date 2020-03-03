Биньямин Нетаньяху заявил о победе на парламентских выборах в Израиле

"Менее чем за год израильтянам пришлось прийти на избирательные участки в третий раз, поскольку после двух предыдущих выборов в Кнессет не удалось сформировать правительство", - пишет Le Monde.

"В понедельник, 2 марта, партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидировала на выборах в Кнессет. "Это большая победа для Израиля", - написал в Twitter глава правительства, добавив "спасибо".

"Я помню нашу первую победу в 1996 году, но сегодня ночью одержана еще большая победа, потому что она против всех шансов", - заявил он, радуясь тому, что удалось сорвать прогнозы тех, кто "предсказывал конец эры Нетаньяху"в Израиле.

"70-летний Биньямин Нетаньяху был впервые избран главой израильского правительства в 1996 году, а три года спустя потерял власть. Он вернулся к исполнению обязанностей в 2009 году и с тех пор возглавлял правительство, став самым долгоправящим премьер-министром в истории еврейского государства", - отмечает издание.

"(...) Пора перестать ходить на выборы и формировать правительство (...) Я стану премьер-министром всех граждан Израиля, пора объединяться", - сказал Нетаньяху, хотя судебный процесс в его отношении по обвинению в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием должен стартовать в Иерусалимечерез две недели.

"(...) Вместе со своими союзниками из праворадикальных и ультраортодоксальных еврейских партий "Ликуд" мог бы рассчитывать на 59 мандатов в Кнессете, ему не хватает двух депутатов для достижения парламентского большинства, то есть он оказывается в той же позиции, при которой ему не удалось сформировать в правительстве большинство после апрельских выборов 2019 года", - говорится в статье.

"Его оппозиция получила, по разным оценкам, от 52 до 54 мандатов, а националистическая светская партия правой направленности "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом способна склонить баланс в ту или иную сторону с перевесом примерно от 6 до 8 мандатов. Объединенный список израильских арабских партий завоевал от 14 до 15 мандатов, это его самый высокий результат", - отмечается в публикации.

"(...) Опросы, проведенные сразу после голосования на выборах, показывают, что "победили колонизация, аннексия и апартеид", - заявил в коммюнике генсекретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.