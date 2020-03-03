Эпидемия коронавируса в Иране выявляет несостоятельность властей

"(...) Безлюдные тротуары, опустевшие улицы, как правило, заполненные движением автотранспорта, закрытые школы, отмененные собрания, а также беспокойство и недоверие, царящие во всех умах. Эпидемия COVID-19, которая, по выражению высших властей страны на прошлой неделе, является "вражеским заговором", обрушилась на иранцев и их повседневную жизнь. Режиму пришлось признать реальность эпидемии после того, как его обвинили в том, что он пытался свести к минимуму ее масштабы и скрыть ее проявления. Лидеров Исламской Республики, оказавшихся перед лицом кризиса, обвинили в том, что они хотели сделать вид, будто ничего не произошло, в день годовщины революции 1979 года, 11 февраля, и особенно в том, что они попытались поощрить участие иранцев в выборах в законодательные органы 21 февраля. Тон изменился с тех пор, как один за другим пятнадцать высокопоставленных лиц, связанных с властью, заразились коронавирусом", - пишут журналисты Le Monde Газаль Гольшири и Аллан Каваль.

"(...) Но хотя эпидемия и существует, истинные ее масштабы остаются неизвестными, они скрыты за официальными данными, в которых сомневаются многие представители медперсонала и которые открыто оспаривают депутаты, обвиняя власти во лжи. В понедельник министерство здравоохранения Ирана объявило о 523 случаях заражения и 12 новых случаях смерти, в результате чего общее число смертей с начала эпидемии достигло 66. "Их оценки являются ложными. У меня нет никаких сомнений по этому поводу. У нас есть пациенты, заразившиеся COVID-19 в нашей больнице, которые не фигурируют в официальных данных", - сказал Le Monde один врач с севера страны.

"В Гиляне, северной провинции, граничащей с Каспием, ситуация особенно критическая. В понедельник Голам-Али Джафарзаде Именабади, депутат от столицы этого региона Рашта, назвал официальные данные "брехней", свидетельствующей о том, что ситуация там была более серьезной, чем в других местах, поскольку больницы "полны пациентов, возбуждающих подозрение". Переполненные больницы и клиники больше не в состоянии оказывать обычную помощь. "В нашей больнице все хирургические операции, считающиеся не экстренными, были отменены", - сказал Le Monde один врач из южного региона Ирана. Теперь, видимо, затронута вся территория Ирана".

"По мнению многих представителей медицинской профессии, политические препятствия со стороны властей значительно задержали решение этой проблемы ", - передают авторы статьи. "В отделении инфекционных заболеваний, где я работаю, первые подозрительные случаи стали появляться примерно 10 февраля, - сказала одна студентка-интерн из Тегерана. - Я, конечно, следила за тем, что происходило в Китае, и начала носить маску. Моя заведующая отделением велела мне снять ее, так как не нужно было вызывать панику у людей". Студентка медицинского факультета рассказывает об очень сильной напряженности, возникшей в отделении в связи с приближением национального праздника и выборов, и хотя число подозрительных случаев росло, давление "сверху" распространялось на всех уровнях: "Это шло по цепочке... Месседж был ясен: до выборов никакого коронавируса не существует".

"(...) Из-за отказа в течение более десяти дней признавать появление COVID-19 власти превратили медицинский персонал в переносчиков вируса, - считает студентка-интерн из Тегерана. - Мы подвергались воздействию вируса, а затем возвращались в наши семьи, к нашим друзьям. Мы могли заразить десятки людей".

"Иранские врачи также считают, что сложившаяся ситуация является следствием отказа властей подвергать карантину город Кум, ставший эпицентром эпидемии в стране. Именно в этом священном городе, где расположен шиитский Мавзолей Фатимы Масуме, появились первые случаи заражения. Такая мера вошла бы в противоречие с интересами духовенства, так как некоторые из его наиболее фундаменталистских представителей из религиозных соображений отвергают любые мероприятия, ограничивающие доступ к священным местам", - указывают журналисты.

"(...) В период между внезапным появлением эпидемии в стране и началом действий со стороны властей, а затем и сменой тона политических лидеров, иранский COVID-19 успел превратиться в международную проблему из-за множества случаев заболевания людей, которые заразились после поездки в Иран, причем их количество не соответствует официальным данным, - говорится в статье. - 24 февраля ученые из Университета в Торонто провели модельное исследование на основе трех зарегистрированных случаев заражения COVID-19, экспортированных из Ирана в период с 19 по 23 февраля, и данных о поездках в Иран и из Ирана. Авторы пришли к выводу, что для возникновения трех случаев заражения COVID-19, экспортированных из Ирана, число случаев заражения в этот период в стране должно было составлять около 18 000. Однако в тот период официальные иранские правительственные данные сообщали о 43 случаях заражения и 8 смертельных случаях".