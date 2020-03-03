Россия считает, что в Идлибе перевес на ее стороне

"В кризисе вокруг Идлиба Москва не хочет войны с Турцией, однако хочет добиться того, чтобы Анкара наконец выполнила давние обещания. Президент Путин при этом несет обязательства и перед Сирией, а Россия не может потерять вновь обретенную ею роль в игре сил", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Кризис вокруг Идлиба на севере Сирии подвергает испытанию на прочность хрупкий тактический союз России с Турцией, - отмечает журналист Маркус Акерет. - (...) С точки зрения России, вина лежит на Турции, а Россия считает, что перевес на ее стороне - по крайней мере, пока не началась открытая война".

"Наступит ли теперь кульминационный момент сирийской войны, как утверждают отдельные российские комментаторы, или же президенты Путин и Эрдоган в четверг смогут снова, по крайней мере, на короткий срок, договориться о совместных действиях, в расчетливом отношении России к драматическим событиям у турецко-сирийской границы изменится немного", - полагает автор статьи.

"Россия на протяжении нескольких месяцев недовольна поведением Турции в Идлибе. По мнению России, Анкара не соблюдает договоренности, которых Эрдоган и Путин достигли в сентябре 2018 года в Сочи. Прежде все исламистские боевые соединения являются для россиян бельмом на глазу; Турция обязалась изолировать их от гражданского населения и исключить из боевых действий. Вместо этого "террористическая активность" в отношении сирийских войск и российского военного присутствия выросла, особенно с начала года. После обострившего ситуацию военного удара в прошлый четверг, в Москве неофициально говорили, что турки зашли слишком далеко и теперь их справедливо поставили на место".

"Однако в открытой военной конфронтации, кажется, не заинтересованы ни в России, ни в Турции, как бы воинственно ни вели себя обе страны. (...) Согласно одной из российских оценок, если Путин сейчас бросит Башара Асада на произвол судьбы, он поставит под угрозу репутацию державы, формирующей международный порядок, которую Россия приобрела за без малого четыре с половиной года участия в войне. Турция, пишет эксперт по Ближнему Востоку Максим Сучков, гораздо более важна для Москвы, чем сирийское правительство. Однако выступление России на стороне Асада с 2015 года имеет настолько большое символическое значение, олицетворяя амбиции России как мировой державы, что отступление больше не принимается в расчет".

"Россия стала заложницей солидарности с Асадом, считает поэтому арабист Леонид Исаев, преподаватель московской Высшей школы экономики. Хотя Кремль уже неоднократно объявлял о завершении российских операций в Сирии, неясно, как Россия выйдет из ситуации, тем более что проблемы Сирии, которые привели к началу войны, не будут решены и при мнимой победе Асада".

"Плюралистической общественности, в которой обсуждались бы все "за" и "против" войны, в России нет. То, что на Ближнем Востоке никто больше не может пройти мимо России, возможно, воодушевляет политиков, представителей армии и аналитиков и вызывает общую удовлетворенность среди населения. Однако опросы уже показали, что непонимание активности Москвы в дальней стране выросло на фоне местных социальных проблем", - отмечает издание.

"России долгое время удавалось вплетать абсолютно разных действующих лиц в общую канву, например, с Турцией и Ираном в так называемом астанинском процессе. В отношениях с Эрдоганом Путин, после временного разрыва в 2015-2016 годах в связи со сбитым российским боевым самолетом, преследовал более высокие цели и шел на уступки. Однако у обеих сторон затем сложилось впечатление, что договоренности не соблюдаются. С точки зрения России, в случае разрыва отношений Эрдогану придется потерять гораздо больше, чем России, которая использовала преимущественно краткосрочные возможности, как, например, строительство газопровода "Турецкий поток" или сомнения Турции в надежности НАТО".

"(...) Возможно, в решающей пробе сил с Эрдоганом вокруг Идлиба речь пойдет о том, чтобы свести противоречащие друг другу интересы во благо функционирующих российско-турецких отношений. Судьба Идлиба и его населения, по крайней мере, для Путина, не играет никакой роли", - заключает Neue Zürcher Zeitung.