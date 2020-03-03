Деньги забивают голы

"С некоторыми очень богатыми людьми в политике ситуация обстоит следующим образом: одни стремятся занять определенную должность, чтобы стать очень богатыми, к ним относятся Путин и Эрдоган, использующие свое положение для обогащения себя и своего окружения. Другие уже очень богаты, и им должность нужна либо для того, чтобы разбогатеть еще больше, либо чтобы защитить свое богатство, ведь, как известно, люди, занимающие высшие государственные посты, оказывают довольно большое влияние на налоговое законодательство, полицию, юстицию; это касается Трампа и Берлускони", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Что объединяет этих очень богатых людей в политике, так это то, что ничего из того, что они делают, не приносит пользы обычным гражданам. Путину за десятилетия не удалось привести свою страну к экономическому процветанию, Эрдоган разоряет Турцию, страдая манией величия. Берлускони вел Италию ко все более глубокому кризису. (...) Если бы этого не запрещал демократический принцип всеобщего равенства, было бы неплохо вообще запретить очень богатым людям занимать политические посты, но так, конечно, нельзя", - пишет журналист Аксель Хаке.

"В футболе некогда часто цитировали предложение: "Деньги не забивают голы". Оно значило, что успех нельзя купить. Некоторое время это было действительно так: инвестиции в дорогих игроков не гарантировали побед, пока с этим не были связаны определенные концепции. Сегодня все иначе, уже давно немногие европейские клубы проводят чемпионаты между собой, так как они в финансовом плане превосходят всех остальных".

"В США экономист Габриэль Цукман из Беркли недавно констатировал: с 1970-х годов годовой доход более бедной половины американского населения вырос в среднем на 8 тыс. долларов на человека, однако доход 1% самых богатых американцев вырос на 800 тыс. долларов. Состояние этого одного процента, говорит Цукман, за это время увеличилось втрое, в то время как более бедная часть населения практически ничего не получила от этого роста. В то же время исследование американского маркетингового агентства Edelman показывает, что в экономически развитых странах население перестает верить в то, что тяжелый труд способствует лучшей жизни. Только в более состоятельных слоях населения еще сохраняется такая вера", - говорится в статье.

"Берни Сандерс любит упоминать в дебатах, что три богатейших американца (Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффетт) вместе владеют большим состоянием, чем 160 млн менее состоятельной половины населения. Сандерс считает, что миллиардеров вообще не должно быть, но, раз они есть, то они должны иметь возможность покупать себе больше обуви и одежды, а не политической власти. О нем часто говорят, что он социалист, по крайней мере, по американским меркам. Я не социалист, даже по меркам Европы. Но мне почему-то кажется, что он прав", - заключает автор статьи.