Вирус Владимира Путина

Между тем, представители разведки сообщают сенатору Берни Сандерсу, главному кандидату, который может лишить президента его должности, что российские боты проникли в его онлайн-армию, чтобы сеять раздор в Демократической партии. Они утверждают, что цель состоит в том, чтобы помочь Сандерсу, но Сандерс считает, что это утечка нацелена на то, чтобы навредить ему. Не знаете, чему верить? Бинго. Эта лихорадка недоверия является желаемым симптомом мощного вируса - подрывающего уверенность "червя" всеобщей подозрительности - который Россия внедрила в действующую систему американской демократии, - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид фон Дреле. "При небольших затратах и с удивительной легкостью Владимир Путин и его правительство использовали политические симпатии и соцсети для достижения долгосрочной цели России по ослаблению Запада путем поощрения беспорядка и разобщенности. Сейчас, за восемь месяцев до дня выборов, вирус распространяется практически беспрепятственно, потому что само по себе существование российского проекта хаоса вызывает разногласия по партийному признаку. Демократы видят руку Путина почти в каждом новостном цикле, в то время как республиканцы все чаще и чаще фыркают, что вся эта история, если процитировать президента, является охотой на ведьм", - указывает он. "Миллионы из нас не уверены в том, будут ли выборы свободными и справедливыми, в том, являются новости, которые мы смотрим, реальными или фейковыми, служит ли наша внешняя политика национальным или личным интересам. Это - огромная победа для врагов Америки. Атмосфера всеобщего недоверия в стране подрывает нашу способность влиять на события за рубежом. Иностранные правительства теряют доверие к стране, лидеры - и приверженцы - которой не доверяют друг другу", - пишет Дреле, продолжая далее: "Путин взращивал этот инвазивный вид на протяжении большей части прошедшего десятилетия. Не упуская возможностей на беззаконных рубежах социальных сетей, российский лидер разжигал расколы, распространял дезинформацию, раздувал теории заговора и в целом манипулирует американской системой. Путин, вероятно, благословил российских военных компьютерных хакеров, чьи шаблонные усилия, нацеленные на то, чтобы посеять раздор, в 2016 году трансформировались в согласованный протрамповский и просандеровский проект, направленный на поддержку кандидатов-аудсайдеров, скептически относящихся к мировому порядку, возглавляемому США. (...) Путин был источником, по мнению ряда бывших помощников Трампа, твердого убеждения президента США в том, что Украина состояла в сговоре с его политическими противниками. По мнению эксперта по России Фионы Хилл, правительство Путина создало "кроличью нору", из которой Кристофер Стил вытащил свое знаменитое досье; существенные сомнения по поводу этого документа позволяют Путину сейчас пожимать плечами и ухмыляться: кто, я? Правитель из Санкт-Петербурга, словно Зелиг (имеется в виду фильм Вуди Аллена 1983 года "Зелиг", в котором рассказывается о человеке по фамилии Зелиг, умеющем перевоплощаться в людей, с которыми он общается. - Прим. ред.), нависает над расколотым пейзажем американской политики". "Национальное доверие подорвано, - констатирует автор. - (... ) И российский лидер, безусловно, рад тому, что одержал значительную геополитическую победу с такими небольшими усилиями и с такой большой помощью американских простофиль. Ирония заключается в том, что успеху Путина способствовали американцы всех политических пристрастий - не сумев понять, чего он хочет и почему он этого хочет. Его цели - это не цели бывшего Советского Союза (хотя он называл распад СССР "катастрофой"). Во время холодной войны Кремль преследовал цель распространения коммунистической идеологии. Путин неидеологичен, по словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, в настоящее время работающего в Стэнфордском университете и являющегося колумнистом The Washington Post. "Я вижу его как импульсивного, эмоционального, оппортунистического. Путин считает себя последним великим националистическим, антиглобалистским лидером". "(...) Подъем Путина в период хаоса постсоветского периода убедил его в том, что капитализм в западном стиле, не сдерживаемый централизованной контролирующей властью, несовместим с величием России. И, честно говоря, Соединенные Штаты и их западные союзники не сделали достаточно, чтобы помочь россиянам построить рыночную экономику. Хотя американцы помогли спроектировать фондовую биржу и другие элементы постсоветской экономики, государственные предприятия, составлявшие костяк старой системы, были быстро приватизированы в неистовстве коррупции и оппортунизма. После этого Путин трансформировал анархическое разграбление 1990-х годов в централизованную структуру утвержденных государством олигархов, с ним самим во главе пирамиды. Путин считается одним из самых богатых людей на Земле - впечатляюще для человека, который всю жизнь проработал на правительстве. Его дворец на Черном море был, по сообщениям, построен с бюджетом в 1 млрд долларов, и это всего лишь один из его многочисленных дворцов и пристанищ", - утверждается в статье. "Многие российские наблюдатели считают, что было окно, когда Путин мог бы стать потенциальным партнером Запада. Действительно, примерно в то время, когда он стал президентом, велись некоторые дискуссии о том, чтобы когда-нибудь Россия вступила в НАТО, как это уже сделали несколько бывших советских сателлитов. После событий 11 сентября он позвонил тогдашнему президенту Джорджу Бушу и предложил ему стать союзниками в борьбе с общим врагом радикального исламистского терроризма. (...) Путин не использовал свое право вето в Совете Безопасности ООН, когда Буш добивался одобрения вторжения в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть диктатора Саддама Хусейна. Но отношение Путина изменилось, когда Запад расширил свое влияние", - пишет автор, напоминая про "цветные революции" в Грузии, на Украине и в Киргизии. "(...) В 2004 году НАТО расширилось до порога России, пополнившись тремя бывшими советскими республиками: Латвией, Литвой и Эстонией. По словам Макфола, это неуклонное продвижение укрепило мировоззрение Путина (...).. Бывший офицер разведки полагал, что за цветными революциями стоит его старый враг ЦРУ, и что в конечном итоге Соединенные Штаты будут добиваться смены режима и в самой России. Путин решил, что Соединенные Штаты злоупотребляют своей властью, пытаясь "свергнуть любого, кто нам не нравится", сказал бывший посол. "Как только он утверждается во мнении, что мы хотим добраться до него, все происходящее служит дополнительным тому подтверждением". Восстания Арабской весны? Галочка. Вспышка протестов по поводу мошенничества на российских парламентских выборах? Галочка. Свержение пророссийского правительства на Украине? Галочка. Оппозиция США трубопроводу для экспорта российского природного газа? Галочка. Американское наступление на российское отмывание денег и нарушения прав человека, известное как закон Магнитского? Галочка. Российский лидер счел эти и другие меры враждебными по отношению к национализму, враждебными России и враждебными лично ему", - говорится в статье. "Все, кто жил в конце советской эпохи, усвоили урок, что Россия не может конкурировать с Западом обычными способами. Крупная и мощная с точки зрения географии, культуры и ядерного оружия Россия никогда не приближалась к западному экономическому потенциалу. Эта обширная, красивая страна была знакома с силой, но никогда не знала настоящего процветания - даже цари строили дворцы во французском стиле из дерева, окрашенного под мрамор. Почти невообразимая жертва советских жизней во Второй мировой войне привела к победе над Гитлером, но коммунизм ограничил значительную часть промышленной жизнеспособности, которая пережила войну, - пишет обозреватель. - Сегодня российская экономика, богатая ископаемым топливом, ослабевает под воздействием низких цен на энергоносители. Хотя валовой национальный продукт на душу населения выше, чем когда-либо прежде, среднестатистический российский гражданин все еще беднее среднестатистического литовца или малазийца". "Не имея возможности бороться с Западом открыто, оппортунистический, склонный к импровизациям Путин ухватился за нетрадиционное, даже маловероятное оружие. Путин аннексировал Крым в 2014 году, вскрыв неготовность Запада его остановить. Он погрузился в ужасающий хаос сирийской гражданской войны, правильно сделав ставку на то, что уставшие от войны Соединенные Штаты его не вытеснят. Он снова бросил кости на заднем дворе Америки, поддержав режим Мадуро в Венесуэле. "Это очень рискованные шаги, - говорит Макфол, - но он не боится заплатить цену за, чтобы ослабить Запад и остаться у власти. Вот что делает его таким опасным". " Соединенные Штаты, в единстве проводящие двухпартийную продемократическую внешнюю политику - это самый большой страх Путина. Поэтому он рискнул и пошел на проведение операции специально для того, чтобы посеять раздор через социальные сети. Компьютерные хакеры Путина выискивают любые внутренние разногласия и напряженность, которые могут подорвать американское единство или дискредитировать американское руководство. Хотя Путин явно предпочитал Трампа Хиллари Клинтон в 2016 году, он, как правило, не отдает предпочтения одной точке зрения по сравнению с другой; он поддерживает тех кандидатов, которые вызывают наибольшую рознь, и усиливает любые аргументы, которые являются самыми ожесточенными. Кто бы ни буйствовал в Facebook или в Twitter, он является потенциальным союзником в его борьбе. (...)" (...) "История в конечном итоге подтвердит основополагающий факт сознательного путинского взлома Запада. "Российское правительство вмешивалось в президентские выборы 2016 года масштабно и систематически", - заключает доклад Мюллера. Как указывается в подробном федеральном обвинительном заключении в отношении Агентства Интернет-исследований, российские агенты, нанятые союзником Путина, начали в 2014 году сеять подстрекательскую ложь и действительно фейковые новости на таких платформах социальных сетей, как Facebook и Twitter. Их стратегия была достаточно проста: найти проблемы, вызывающие противоречия, и попытаться вбить клин в трещину поглубже". "(...) В то же время Путин продолжил работать над другими уязвимыми частями западного альянса. Подкрепив жестокую тактику сирийского диктатора Башара Асада, он внес вклад в то, что в Европу побежали миллионы беженцев. Когда в ответ вспыхнули ксенофобские националистические движения, россияне подлили масла в огонь через социальные сети. Невидимая рука России была не единственным фактором в европейской реакции. Но теперь Европейский Союз, возможно, распадается на части", - считает автор. "(...) Независимо от того, планировал ли он это или ему просто повезло, но игрок Путин пребывает на гребне удачи. (...) "Украинская кода", с нелепой трамповской теорией заговора, раздающейся в одном углу, и сиреноподобной песней об импичменте в другом, говорит о том, что взлом нашего общего доверия теперь поставлен на автовоспроизведение". "Вполне логично, что выбранным Путиным полем боя является интернет. В геополитике, как и в бизнесе, цифровые коммуникации перевернули распределение власти. (...) Путин - разрушитель; он стремится разрушить монополию Запада. Его подход к ослаблению Соединенных Штатов и их альянсов мог быть позаимствован у молодого Марка Цукерберга, чей девиз - еще в те дни, когда он носил капюшон, а Facebook был открыт в отношении своих подрывных амбиций - был "Двигайся быстрее и ломай вещи". Как и Цукерберг (...), Путин понимает, что у свободы есть пиратский налет, в то время как хорошо организованные институты могут быть медлительными в деле своей защиты". "Возможность того, что Путин мог получить преимущество над США через 20 лет после своего прихода к власти - что Штаты и их союзники могут быть слишком медлительными и слишком хрупкими и слишком ориентированными на правила, чтобы поднять оружие против стремительно надвигающегося вандала - серьезно занимала помыслы стареющего Мюллера, когда он давал показания о своих выводах Конгрессу. (...) Он пытался предупредить страну об этой явной и существующей опасности, сделав то, что могло быть одним из его последних публичных заявлений. "В течение своей карьеры я сталкивался с рядом вызовов для нашей демократии, - сказал он. - Усилия российского правительства по вмешательству в наши выборы являются одними из самых серьезных". Более того, взлом продолжается. "Они продолжают это делать, пока мы здесь заседаем", - предупредил он Комитет Палаты представителей по разведке". (...) "Однако возникает вопрос: какая польза в таком внимании, если национальный дискурс уже заражен вирусом Путина? На фоне того, как мы полностью включаемся в борьбу за то, кто будет руководить страной в течение следующих четырех лет, мы должны спросить себя, собираемся ли мы противостоять игре Путина или собираемся разыгрывать ее для него. Будем ли мы верить в худшее друг о друге? Будем ли мы усиливать гнев? Будем ли мы усугублять расколы и углублять линии разломов? Доведем ли мы путинский гамбит до конца своими руками?" - задается вопросом автор публикации. Источник: The Washington Post



