3 марта 2020 г. Алиша Мендген | Die Zeit Секс-роботы: цифровизация и похоть "Пока еще секс-роботы не являются широко распространенным явлением. Тем не менее, они ставят общество перед важными вопросами: как общение с этими устройствами повлияет на нас?", - пишет немецкое издание Die Zeit. "Роботы являются относительно новым явлением в секс-индустрии. Пока не существует общественных норм, определяющих, как мы должны обращаться с этими машинами в человеческом облике. И здесь кроется серьезная опасность - ведь общение с этими компьютерными куклами может наложить отпечаток на межчеловеческое общение". Впрочем, пока это может затронуть лишь небольшую группу людей, отмечает журналистка Алиша Мендген. Сегодня цены на качественную модель секс-робота начинаются от 7 тыс. евро, что доступно далеко не каждому. Тем не менее, людям, по-видимому, было бы интересно заняться сексом с роботом. В одном из исследований ученые из Университета Дуйсбурга-Эссена выяснили, что 40% респондентов хотели бы воспользоваться секс-роботом (Second International Conference LSR: Szczuka, Krämer, 2016). "Производители секс-роботов работают над тем, чтобы облик роботов максимально напоминал человеческий. Это начинается уже с внешнего вида: у роботов есть руки и ноги, их глаза обрамляют густые ресницы, производители надевают на них парики и покрывают их силиконом, который должен напоминать кожу. Посыл ясен: в отличие, например, от фаллоимитаторов, секс-роботы должны не только удовлетворять, но и выглядеть, как человек. Также и встроенные черты характера и системы речи симулируют человеческое поведение - у нас есть возможность взаимодействовать с роботами и вести с ними по крайней мере простейшие разговоры". "Конечно, пока это не больше, чем маскарад. Однако то, что мы делаем с роботами, может поменять и нас самих. Об этом свидетельствует эффект Элизы, названный именем разработанной Джозефом Вейценбаумом компьютерной программы. Ученый из Массачусетского технологического института (MIT) еще в 1966 году разработал текстовую программу, которая с помощью определенного скрипта должна была имитировать роль психотерапевта. Это была ранняя версия чата с автоматическими ответами: пользователи писали о своих проблемах, программа распознавала, например, слово "мама", и реагировала стандартными ответами, например, предложением: "Расскажите больше о вашей семье" ( Computational Linguistics: Weizenbaum, 1966). Этого было достаточно для того, чтобы у некоторых пользователей появлялась эмоциональная привязанность к программе". "Проблему может представлять и внешний вид секс-роботов, - продолжает издание. - Чаще все они являются женщинами и смоделированы в соответствии с утрированными идеалами красоты, что может накладывать отпечаток на образ женщин. Так, например, считает исследовательница Синциана Гутиу. Уже сегодня женщины подвергаются сексуальной объективации, пишет она в одной из научных статей ( We Robot Conference: Gutiu, 2012 ). "Своим дизайном секс-роботы поощряют представление о том, что женщины подчиняются мужчинам и являются лишь инструментом для реализации мужских фантазий". По ее мнению, использование секс-роботов, как и порнография, превозносит насилие, изнасилования, сексуальные домогательства, доминирование и подчинение. Так как у робота нет другого выбора, кроме как соглашаться на все инициированные пользователем действия, изнасилованию придается эротический мотив, считает исследовательница". "Несколько лет назад американской компанией TrueCompanion была представлена кукла со специальной функцией: она могла выражать свое нежелание заниматься сексом. (...) Производитель хотел таким образом представить максимально реалистичный сценарий человеческого общения? Но почему у пользователей есть возможность не использовать эту функцию и все же проникнуть в робота? Может быть, речь скорее идет о том, чтобы люди могли претворить в жизнь свои фантазии об изнасиловании?", - задается вопросом издание. "Изнасилования всегда представляют собой проблему, даже симулированные, говорит Оливер Бендель, эксперт по машинной этике из Университета прикладных наук Северо-Западной Швейцарии". "Кэтлин Ричардсон, эксперт по робоэтике и профессор Университета Де Монфор в британском Лестере, и вовсе опасается, что люди, которые могут закрыть глаза на "нет", сказанное роботом, могут проигнорировать и "нет" человека. "Робот будет [...] недостаточно возбуждающим, ведь пользователи захотят видеть страдания человека", - считает Ричардсон". "Исследовательница Гутиу пишет, что взаимодействие с секс-роботами является полноценным переживанием - пользователь полностью вовлечен в физическое и эмоциональное общение. Другими словами, в отличие, например, от порнографии, пользователь не просто наблюдает со стороны, а участвует в процессе", - передает издание. "Что мы считаем правильным или неправильным в общении с секс-роботами, очень сильно зависит от их внешнего вида. На это указывает исследователь Лионель Роберт из Мичиганского университета: "Уже сегодня ясно: уже только физический образ робота меняет нашу позицию относительно того, что уместно в общении с ним, а что нет", пишет он в одной из научных статей ( International Robotics and Automation Journal: Robert, 2017). И при этом речь идет не только о том, насколько облик робота похож на человека, а о том, кого именно он представляет". "В качестве примера Роберт приводит случай, произошедший в Канаде. Там за детскую порнографию был осужден и позднее оправдан мужчина, купивший секс-куклу, похожую на ребенка. Эксперты посчитали, что эта кукла подпадает под определение детской порнографии. (...) В Соединенных Штатах в 2018 году Палата представителей одобрила законопроект, запрещающий импорт и перевозку секс-роботов в виде детей. В том числе из страха, что действия, производимые с ними, могут привести к настоящим изнасилованиям", - пишет Die Zeit. Источник: Die Zeit