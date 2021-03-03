Употребление мяса или птицы всего 3 раза в неделю может повышать риск сердечных заболеваний, пневмонии и диабета, предупреждают ученые

"Как показало исследование, люди, которые регулярно едят мясо, чаще страдают хроническими заболеваниями по сравнению с теми, кто избегает продуктов животного происхождения или следит за их количеством. Исследование Оксфордского университета показало, что любитель мяса, который съедает на 70 граммов мяса больше, чем его сверстник, сталкивается с повышенным риском сердечных заболеваний (на 15% больше), диабета (на 30% больше), и пневмонии (на 31% больше)", - пишет Daily Mail.

"Но риски, связанные с мясной диетой, также относятся и к домашней птице: ежедневное увеличение рациона птицы на 30 граммов приводит к увеличению риска диабета на 14%", - подчеркивается в статье.

"Бургер весом четверть фунта содержит около 113 граммов говядины, а одно куриное крылышко содержит около 30 граммов курятины", - констатирует газета.

"Данные о почти полумиллионе британцев, принявших участие в десятилетнем исследовании, также показывают, что люди, которые едят мясо три или более раз в неделю, чаще курят, употребляют алкоголь, страдают ожирением и едят недостаточное количество фруктов и овощей", - сообщается в статье.

(...) "Увеличение ежедневного потребления непереработанного мяса, красного мяса на каждые 70 граммов повышает риск пневмонии на 31%. Показатели дивертикулярной болезни и полипов толстой кишки составляют 19 и 10% соответственно. Увеличение количества красного мяса на 50 граммов в день приводит к увеличению риска сердечных заболеваний на 16%, а вероятности диабета на 21%. Всего 20 дополнительных граммов переработанного мяса в день, например, колбасы и бекона, повышает риск сердечных заболеваний на 9%, а диабета - на ошеломляющие 24%", - указывает издание.

"Исследователи предполагают, что непереработанное красное мясо и переработанное мясо могут увеличивать риск сердечных заболеваний, поскольку они являются основными источниками насыщенных жирных кислот. Они могут повышать уровень холестерола, переносимого липопротеинами низкой плотности, известного фактора риска сердечных заболеваний", - пишет Daily Mail.

Ведущий автор исследования, доктор Керен Папье из Оксфордского университета, сказал: "Мы давно знаем, что потребление непереработанного красного мяса и переработанного мяса может быть канцерогенным, и это исследование является первым, которое оценивает риск 25 незлокачественных состояний здоровья в отношении к потреблению мяса в одном исследовании. Необходимы дополнительные исследования, чтобы оценить, отражают ли наблюдаемые нами различия в риске в отношении потребления мяса причинно-следственными связями, и если да, то в какой степени эти заболевания можно предотвратить за счет снижения потребления мяса".

"Однако результат, заключающийся в том, что потребление мяса связано с более низким риском развития железодефицитной анемии, указывает на то, что людям, которые не едят мясо, необходимо следить за тем, чтобы получать достаточное количество железа из пищевых источников или добавок", - подчеркнул он.

"Всемирный фонд исследований рака рекомендует людям ограничивать потребление красного мяса не более чем тремя порциями в неделю (всего около 350-500 граммов приготовленного мяса), а переработанное мясо следует есть редко или вообще отказаться от него", - сообщается в статье.

Ссылаясь на другое исследование, Daily Mail пишет, что цельные яйца представляют угрозу для здоровья, а употребление большего их количества их увеличивает риск смерти. Исследователи обнаружили, что употребление всего лишь половины целого яйца, то есть желтка и белка, увеличивает вероятность преждевременной смерти на 7%. С каждой дополнительной половиной яйца риск ранней смерти повышается еще на 7%, поэтому человек, съедающий одно яйцо в день, имеет на 14% больше шансов умереть чем тот, кто не ест яйца.

"Китайские ученые, возглавлявшие исследование, считают, что всему виной высокий уровень жира и холестерина в яйцах. Они предупредили, что людям следует использовать только белки или перейти на более здоровые заменители яиц, которые снижают риск смерти", - пишет газета, причисляя к ним орехи или бобовые.