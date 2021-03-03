Как Кремль провоцирует Берлин на Балканах

"Бывший немецкий министр должен будет следить за соблюдением мирного соглашения в Боснии и Герцеговине в качестве Высокого представителя. Однако поддержка Кремлем этого поста вызывает вопросы - а его рычаги эффективны", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В январе правительство ФРГ сообщило о выдвижении на пост Высокого представителя по Боснии и Герцеговине кандидатуры Кристиана Шмидта, занимавшего с 2005 по 2013 год должность парламентского статс-секретаря в министерстве обороны, а затем министра сельского хозяйства ФРГ. В сообщении МИД Германии говорилось, что его кандидатура была согласована с международными партнерами. "Пост Высокого представителя является своего рода контролирующей должностью, обладатель которой, располагая как минимум теоретически обширными полномочиями, должен следить за исполнением Дейтонского мирного соглашения", - поясняет журналист Михаэль Мартенс.

"То, что Шмидт станет вторым немцем, который займет этот пост, было известно в узких кругах с осени 2020 года. Еще до того, как 20 января, в день инаугурации Джо Байдена, правительство ФРГ объявило о выдвижении его кандидатуры, в Сараево стали буйно разрастаться домыслы о мнимых мотивах. В боснийских СМИ утверждалось, что Берлин заключил с Москвой своего рода сделку в ущерб Боснии. Она должна обеспечить поддержку Россией его кандидата и застать врасплох Вашингтон в период перехода власти от Трампа к Байдену".

"Однако поддержка Москвой немецкой инициативы спорна, - указывает издание. - Это показало недавнее вмешательство российского посла - стоит заметить, посла в Белграде, а не в Сараево. Александр Боцан-Харченко - давний герой российской дипломатии на Балканах. (...) Недавно в своего рода "сигнальном" интервью в Сербии он заявил, что Москва не одобряет назначение нового Высокого представителя. По словам посла, спустя более чем 25 лет после окончания войны пора закрыть этот пост. Посол намекнул, что в случае необходимости Россия выступит в Совбезе ООН против кандидатуры Шмидта. Никто не знает, как далеко готовы зайти участники. Говорят, в государственном департаменте есть те, кто при необходимости хотят обойти Россию и Совет безопасности", - говорится в статье.

"Впрочем, пока даже неясно, поддержит ли немецкого кандидата хотя бы Вашингтон. (...) Также и за кулисами в Берлине, кажется, уже не уверены в деле. Там говорят, что пока поддержка со стороны Вашингтона неясна, бессмысленно выдвигать кандидатуру Шмидта на голосование - иначе в итоге неприятный сюрприз грозит не с российской, а с американской стороны. (...) Тем более даже в случае германско-американского согласия останется неясным, как далеко хочет зайти Москва со своим сопротивлением".

"Россия может увеличить свои усилия и, например, положить конец европейской военной миссии "Силы Европейского союза в Боснии и Герцеговине"/"Алтея". Ее задачей является поддержка Дейтонского соглашения и обучение боснийской армии. Этот мандат ежегодно продлевался с начала миссии в 2004 году Совбезом ООН при поддержке России, в последний раз это было сделано в ноябре 2020 года. Если Россия действительно этого захочет, она может воспрепятствовать дальнейшему продлению мандата. Для холодной опосредованной войны России против Запада Босния - это идеальный полигон. Особенно когда неясно, есть ли вообще у Запада единое мнение", - заключает Frankfurter Allgemeine.